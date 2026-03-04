Szijjártó Péter: Oroszország garantálta az energiahordozók változatlan árú szállítását

Szerző: Gondola

Szijjártó Péter Moszkvában, Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalása után bejelentette: Magyarország garanciát kapott arra, hogy Oroszország a nemzetközi energiaválság ellenére is változatlan áron szállítja a szerződésekben rögzített földgáz- és kőolajmennyiséget.

A miniszter elmondta, hogy az egyeztetésen áttekintették a két ország energetikai együttműködését és a globális energiapiaci helyzetet. Figyelmeztetett: az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros esetleges lezárása komoly áremelkedéseket okozhat a földgáz- és kőolajpiacon világszerte.

Putyin biztosította arról, hogy a Magyarországnak szánt energiahordozók rendelkezésre állnak, és azokat a nemzetközi ármozgásoktól függetlenül a korábbi feltételek szerint szállítják. Megállapodtak abban is, hogy ha a szállítási útvonalak akadályba ütköznek, alternatív megoldásokat keresnek, például tengeri szállítással.

Szijjártó hangsúlyozta, hogy Magyarország számára kulcsfontosságú a Barátság kőolajvezeték és a Török Áramlat működése. Kiemelte: a vezetékek védelmét megerősítették, mivel korábban az Északi Áramlat felrobbantása is rávilágított az infrastruktúra sérülékenységére, és elhangzott, hogy a Török Áramlat ellen is készülhetett támadás.

A külügyminiszter szerint az orosz szállítások fennmaradása nemcsak az energiaellátás biztonságát, hanem a rezsicsökkentés fenntartását is garantálja. Hangsúlyozta: ha az orosz kőolaj és földgáz nem érkezne meg, az energiaárak jelentősen megemelkednének Magyarországon. A kormány célja továbbra is az, hogy az ország kimaradjon minden fegyveres és „energiaháborús” konfliktusból, és megőrizze biztonságát.