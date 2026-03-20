Innováció - a gazdaság immunrendszere is

Szerző: MTI; Gondola

2026. március 20. 10:07

Tudáskincs alakul ki az innovációs folyamatban. Ezt az értéket immunrendszerként is beépíthetik működésükbe a vállalatok.

Innovációra van szükség a további gazdasági hatékonyságnövekedés érdekében - hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Magyar Innovációs Szövetség InnoSummit 2026 című konferenciáján, Budapesten. Előadásában felidézte, azt vállalták, hogy Magyarország 2030-ra Európa 10 leginnovatívabb országának egyike, 2040-re a világ 10 leginnovatívabb országának egyike lesz.

Tudni kell: az innováció hosszabb folyamat. Önmagában az ötlet nem innováció. A teljes innovációs folyamat az ötlettől a profitig tart. Azaz végre kell hajtani az ötlettel indított műszaki fejlesztést. Ez alapján ki kell alakítani a sorozatgyártást - ezzel egy időben már a piaci bevezetésnek is lökést kell adni. Az innovációban létrehozott értékkel el kell árasztani a piacot. Mindez busás pénzügyi alap nélkül elképzelhetetlen, tehát a vállalat pénzügyeseire is nagy feladat hárul. A végén föl kell pezsdíteni a kereskedelmet. Majd besöpörni a profitot.

A miniszter szerint a GDP - hazai össztermék - kétharmadát ma az innovátor vállalatok teremtik és termelik meg, az exportértékesítési árbevétel 70 százaléka innovatív vállalatokhoz kapcsolódik, a foglalkoztatottság 54 százalékát is az innovatív vállalatok adják, az innovatív vállalatoknál a termelékenységi hatékonyság 58 százalékkal magasabb.

Nem szoktuk emlegetni, de az innováció egy-egy vállalat immunrendszere is. A folyamatban létrejövő tudáskincs alkalmas arra is, hogy a váratlanul előbukkanó akadályok, gazdasági taposóaknák semlegesítésére ez a tudáskincs felhasználtassék.

Szakmaközi közösségek is kikristályosodnak az értékalkotó munkában - ezek a csapatok is alkalmasak a kihívások megválaszolására.

Lényeges, hogy az innováció, az ezt elősegítő gondolkodásmód a magyar kultúra szerves részévé váljon. Ehhez kapcsolódóan jó hír: a miniszter jelezte, létrehozták a Nemzeti Innovációs Ügynökséget, amely programjain keresztül több tízezer diákot ért el.

A következő nemzedékek elitje már belső késztetést érez a lehetőségek - akár rejtett lehetőségek - megragadására, és innovatív fejlesztésére..