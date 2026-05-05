Dráguló kerozin, növekvő utazási költségek - Mit tehetnek az utasok a bizonytalan helyzetben?

Szerző: Gondola

2026. május 5. 12:18

Az iráni konfliktus miatt emelkedő kerozinárak drágíthatják a nyári utazásokat, de tudatos tervezéssel és megfelelő szolgáltatásokkal mérsékelhetők a költségek.

Az iráni konfliktus hatására kialakuló geopolitikai feszültségek már most érezhető hatással vannak az üzemanyagárakra, ami közvetve az utazási piac egészét is érinti. A kerozin ára az elmúlt hónapokban drasztikusan emelkedett: jelenleg a februári árak több mint duplája a tonnánkénti ár, és további emelkedés sem kizárt. A szakértők szerint az árak rövid távon aligha térnek vissza a korábbi szintre. Az ITAKA szerint mindez a nyári utazások költségeiben is megjelenhet, ugyanakkor tudatos tervezéssel és megfelelő szolgáltatásokkal a kockázatok elkerülhetőek.

A globális energiapiaci folyamatok egyre közvetlenebbül érezhetők a mindennapi életünkben is – például az utazások tervezésekor. A repülés költségszerkezetében az üzemanyag az egyik legjelentősebb tényező, így az áremelkedés gyorsan megjelenik a repülőjegyekben és a teljes utazási csomagok árában is. Európában már több piaci szereplő bevezette az üzemanyag-pótdíjat a nyári indulásokra – egyes esetekben akár 80 euró/fő (kb. 30 ezer forint) mértékben. Az üzemanyag-pótdíjak lehetővé teszik a légitársaságok számára, hogy gyorsan reagáljanak az árváltozásokra. Átláthatóságuk változó: egyes esetekben külön soron szerepelnek, máskor beépülnek a végső árba.

Ez a költségnövekedés nemcsak az új foglalásokat érinti: bizonyos feltételek mellett a már lefoglalt utak ára is módosulhat. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy az utazásszervezők jelentős költségnövekedés esetén akár 6-8%-kal is megemeljék a csomagárat, amelyet az utas köteles elfogadni. Magyarországon is tapasztalható repülőjegyáremelkedés, jelenleg körülbelül 41 eurós (kb. 15 ezer forintos) átlagos növekedéssel.

A növekvő költségek nem állnak meg a repülőjegyeknél: láncreakcióként jelennek meg az utazás teljes árképzésében. Drágulhatnak a csomagutak, emelkedhetnek a transzferek költségei, és a szállodák árai is követhetik a változó körülményeket. Különösen igaz ez a hosszabb, nagyobb üzemanyag-igényű járatokra – az egzotikus, távoli úti célok így az átlagosnál is érzékenyebben reagálnak az árváltozásokra.

Megoldás a kiszámíthatóságra: árfixálás

A változékony piaci környezetben az árak előzetes rögzítése jelentheti a megoldást

„Az ITAKA árfixálási (price protection) szolgáltatása lehetővé teszi, hogy az utazó a foglalás pillanatában érvényes áron biztosítsa utazását, így elkerülheti a későbbi áremelkedések kockázatát.”

„Ez különösen előnyös előfoglalásoknál, családi nyaralások tervezésekor, illetve hosszabb távra szervezett utazások esetén, ahol a megtakarítás mértéke a piaci helyzettől függően akár családonként több tízezer forint is lehet” – mondta Vytautas Kaikaris, az ITAKA Magyarország ügyvezető igazgatója. „Az árfixálás nem része az utasbiztosításnak: míg az utasbiztosítás váratlan események esetén nyújt védelmet, addig az árfixálás kifejezetten az árváltozásokkal szemben védi az utast” – tette hozzá.

Bizonytalan környezetben felértékelődik a biztonság

A jelenlegi piaci helyzetben egyre több utas keresi a kiszámítható és biztonságos megoldásokat. Az utazási irodák szerepe ezért felértékelődött: az irodák folyamatosan kapcsolatban állnak a légitársaságokkal és partnerekkel, így gyorsabban tudnak alternatívákat kínálni, átfoglalni vagy optimalizálni a csomagokat. Nagy bevásárlóként több lehetőségük van a költségek emelkedését porlasztani éven belül és utazási célpontok között, így az áremelkedés is kisebb mértékben jelenik meg az árazásukban, mint az egyénileg szervezett utaknál.

A mai utazási döntéseknél az árak mellett egyre hangsúlyosabb szempont, hogy váratlan helyzetekben milyen háttér áll az utasok rendelkezésére. „Az ITAKA teljes körű támogatást biztosít az utazások során, így az utasok nagyobb biztonságban és kiszámíthatóbban tervezhetnek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy krízishelyzetben – például járattörlés vagy egy nem várt nemzetközi esemény során– az utasok nincsenek magukra hagyva, az utazási iroda leveszi a terhet a vállukról, és teljeskörű segítséget biztosít. Ezzel szemben egy egyénileg szervezett utazás során az utasnak saját magának kell megoldania a felmerülő problémákat és viselnie a többletköltségeket” – mondta Vytautas Kaikaris.

Úti célok és kereslet: vegyes képet mutat a nyári szezon

A turisztikai szektorban továbbra is élénk a kereslet, ugyanakkor a költségek kiszámíthatatlansága miatt a szolgáltatók rugalmas kapacitástervezéssel és dinamikus árazással készülnek a nyári szezonra.

A szakértők szerint a nyaralásunk tervezésénél a kivárás kockázatos stratégia lehet: a jelenlegi árak nem feltétlenül maradnak elérhetők hosszabb távon, miközben a repülőjegyek díjai a következő hónapokban várhatóan tovább emelkednek.

A nyári szezon egyik kulcskérdése, hogy a törökországi foglalások milyen mértékben erősödnek vissza. Bár a kereslet február végéig kifejezetten erős volt, ezt követően visszaesés tapasztalható, amelyet elsősorban hangulati, pszichológiai tényezők magyaráznak.

A szakértők ugyanakkor kiemelik: Törökország továbbra is biztonságos úti cél, NATO-tagként stabil és nyitott a turisták számára, így objektív ok nem indokolja az utazások elhalasztását.

