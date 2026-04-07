J. D. Vance Budapesten: ez a látogatás üzenet az eurobürokratáknak Brüsszelben, akik Magyarországot sakkban tartják és zsarolják

Szerző: Gondola

2026. április 7. 14:39

J. D. Vance budapesti látogatásán Orbán Viktorral erősítette a magyar–amerikai kapcsolatokat, kiemelve az együttműködést, energiabiztonságot és közös értékeket.

J. D. Vance amerikai alelnök feleségével kétnapos hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra, ahol Szijjártó Péter fogadta a repülőtéren, majd több programon vett részt Orbán Viktor miniszterelnökkel.

A találkozók központi üzenete az volt, hogy a Donald Trump vezette amerikai adminisztráció alatt új szintre léptek a magyar–amerikai kapcsolatok. Orbán Viktor szerint ez „új aranykort” jelent, amely politikai, gazdasági és stratégiai téren is megmutatkozik.

Kiemelte, hogy 2025 a gazdasági együttműködés rekordéve volt, és 2026-ban is jelentős növekedés tapasztalható: nőtt a kereskedelmi forgalom, valamint több amerikai beruházás érkezett Magyarországra. Emellett megerősítették az együttműködést olyan területeken is, mint az energia, a védelem és az űripar.

A tárgyalások fontos témája volt az európai energiaválság. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az amerikai–magyar együttműködés kulcsfontosságú Magyarország energiabiztonságának fenntartásához és az alacsony rezsiköltségek megőrzéséhez. Emellett szó esett az orosz–ukrán háborúról és a béketörekvésekről is: a magyar kormány a béke mellett áll, és támogatja az Egyesült Államok ilyen irányú kezdeményezéseit.

A felek áttekintették a „nyugati civilizáció nagy kérdéseit” is, különösen a migráció, a családpolitika, a genderkérdések és a globális biztonság témáit. Mindkét fél hangsúlyozta a szuverenitás fontosságát és a közös értékrendet.

J. D. Vance beszédében kiemelte, hogy az Egyesült Államok stratégiai partnerként tekint Magyarországra, és támogatja az ország politikai irányvonalát. Emellett kritikát fogalmazott meg Brüsszellel szemben, különösen az energiapolitika és a magyar választások befolyásolásának kérdésében. Hangsúlyozta, hogy a magyar választóknak saját érdekeik alapján kell dönteniük.

A látogatás célja tehát a két ország közötti szövetség megerősítése volt, és mindkét fél azt hangsúlyozta, hogy a stratégiai együttműködés a jövőben is folytatódik és tovább mélyül, főleg, mert Vance arra számít, Orbán Viktor fogja megnyerni a választásokat.