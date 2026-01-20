Jézus Krisztust szeretni ma lázadás?

Szerző: Pók Katalin

2026. január 20. 17:35

Ide jutottunk. Már a Jézus hitünk is lázadás a posztkereszténynek nevezett korunkban. A kozmopolita Európában ahol a sokszínűség elérendő cél, a hazaszeretet is lázadás. Lázadás a gyerekek mentése is. De értelme csak annak van, ha lázadunk!

„Az európai emberek szívéből azonban nem sikerült kiiktatni sem Jézus Krisztust, sem a hazaszeretetet, sem a gyermekeiket védelmező életösztönöket. Azt javaslom nektek, folytassuk a lázadást!”- hallhattuk a Fidesz-kongresszuson Orbán Viktortól.

Az, hogy Jézus Krisztust nem sikerült kiiktatni az emberek szívéből, Közép-Kelet Európára jellemző. Ezt a statisztikai kutatások is bizonyítják, különösen a 2019-ben készült Pew Research Center adatai. Kifejezetten a vallásosság az Istenbe vetett hit és a liberális agenda: mint a migráció, gender, azonos neműek házassága voltak a fő kérdések. A kutatások megállapították, hogy Közép-Kelet Európában sokkal erősebb a vallásos hit és a keresztény értékek, a liberális eszméből fakadó migráció, gender elutasítása, mint Nyugat-Európában. Az ortodox országokban még ettől is erősebb.

„Európában az ateista is keresztény”

, az Antall Józsefnek tulajdonított mondás mára már csak Közép-Kelet Európára jellemző. A balliberális oldal a humanizmusban őrzi az egykor keresztény értékeket. Filozófusaik már 10 évvel ezelőtt, posztkereszténységről beszéltek, mintha már a kereszténység utáni korszakban élnénk. Az ő humanizmusuk habár keresztény gyökerű, mégiscsak liberális humanizmus, ami szemben áll a keresztény humanizmussal. A liberális humanizmusból hiányzik a morál, míg a keresztény humanizmus a morálban gyökerezik. Így fordulhat elő, hogy a gender és a homoszexuális-lobbi virágzik azokban a nyugati országokban, akik a liberális humanizmusban élnek, akik Jézus hitüket már elvesztették.

Nálunk más a helyzet, egyrészt erősebb az Istenbe vetett hit, másrészt, akik nem járnak templomba azok meggyőződése is keresztény gyökerű, még ha nem is tudnak róla.

A Pew Researche szerint a nem hívők is nemleges választ adtak a migrációra, az azonos neműek házasságára Közép-Kelet Európában. A keresztények száma is növekedett a rendszerváltás után, Jézus Krisztus újra élni kezdett a szívekben az elnyomást követően. Valóban, sem a szocializmus, sem a liberalizmus nem tudta megölni Jézus Krisztust. Ennek köszönhető, hogy a lakosság többsége migráns azaz iszlamizáció és gender ellenes. Úgy látszik, már a nyugatiak is ébredeznek egyre népszerűbbek a baloldaliak által szélsőjobbnak csúfolt pártok.

A hazaszeretet letörésére, a szocializmusban nagy erőket fordítottak, majd a rendszerváltás után a liberális eszmék irányából jött a támadás.

A Kádár rendszerben eltitkolták az új nemzedék előtt, hogy határainkon túl is élnek magyarok. Nemzedékek nőttek fel, nem tudva róla, hogy körbevesznek bennünket a magyarok a határ túloldalán. A rendszerváltás után egy rádióműsorban hangzott el, egy betelefonáló szájából: Én nem tudtam, hogy magyarok nemcsak az országhatáron belül élnek. Ki a felelős ezért? Amikor megnyílt a határ és át lehetett menni a szomszédos országokba, nagy meglepetés volt sokak számára, hogy pl. Romániában magyarul beszélnek. Az is kérdésként merült fel, hogy kerültek oda? Trianon is tabutéma volt a szocializmusban, legfeljebb gúnyként szerepelt a történelemkönyvben, milyen irredenta buta emberek voltak az előző rendszerben, mert azt mondták: „Kis Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország”. A Kádár rendszer kiszolgálói, egykori hívei és azok leszármazottai, a baloldali emberek ma is románozzák, ukránozzák a határon túlra szakadt magyar testvéreinket. Ennél már nincs lentebb. Nem elég a máig tartó szenvedésük, még az anyaországban is csúfolják őket.

Az Orbán kormány kétségtelen érdeme, hogy segíti, felkarolta a határon túli magyarokat és a hazaszerető emberek, támogatják ebben. A baloldal emiatt is támadja a kormányt és követőik pedig lelkesen románoznak, ukránoznak, szlovákoznak. Szégyen! Azt sem lehet elfelejteni, amikor Gyurcsány Ferenc a külhoniak kettős állampolgársága ellen kampányolt. Az erdélyi református lelkész Tőkés László majdnem letérdelt előtte, mégsem kapták meg csak sokkal később az Orbán kormány alatt. A hazaszeretet ápolása a jobboldal sajátja, ami összekapcsolódik a keresztény értékekkel. Vajon miért sérelmezi ezt a baloldal, aki most magyar Péter vezetésével tüntetően magyar zászlókat lobogtat?

Valóban nem veszett ki a hazaszeretet, a többség támogatja a külhoni magyar politika mellett, a szuverenista törekvéseket is. A jobboldal mindig magyar érdekeket képvisel, védi a nemzeti hatásköröket az Unióban. A baloldal ezzel szemben másként képzeli el a hazaszeretetet, a behódolás politikáját folytatja. Azt gondolja akkor lesz jó nekünk, ha teljesítjük Brüsszel kéréseit, belesimulunk a „klubba”, így dől majd a pénz hozzánk. Akkor leszünk sikeresek, ha a brüsszeli balliberális ideákat képviseljük. Nem kell a sikerhez a vallás. Ez igaz is lehetne, csakhogy lelkiismerete is van az emberek többségének, sokak szívéből tényleg nem sikerült kiirtani Jézus Krisztust, és a hazaszeretetet.

És ekkor még nem beszéltünk a gyerekek védelméről a sok józan gondolkodású emberről, aki nem hagyja őket megrontani. Nem mindegy nekünk, hogy „csipkerózsika vagy csipkejózsika”- ahogy Orbán Viktor mondta. Nálunk nem a királyfi szeret bele a másik királyfiba, hanem a királylányba. Nem engedjük a gyerekek hormon kezelését a serdűlőkor blokkolását, a nemi átalakító műtéteket, ahogy a liberális Nyugaton. A gender és homoszexuális-lobbi tevékenységét mi blokkoljuk, nem engedjük be a gyermek intézményekbe. Ezt az életösztönt sem tudták kiirtani belőlünk. Ezek mind keresztény gyökereinkből származnak.

Ebben a morálisan haldokló világban mindez lázadásnak számít. Ide jutottunk. Már a Jézus hitünk is lázadás a posztkereszténynek nevezett korunkban. A kozmopolita Európában ahol a sokszínűség elérendő cél, a hazaszeretet is lázadás. Lázadás a gyerekek mentése is.

De értelme csak annak van, ha lázadunk!