A kormány közel ezer embert hozott haza mentesítő járatokkal a Közel-Keletről

Szerző: Gondola

2026. március 10. 10:06

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy a kormány eddig 989 embert – köztük 892 magyar állampolgárt – hozott haza a Közel-Keletről mentesítő járatokkal.

A legutóbbi két repülőgép Maszkatból érkezett Budapestre, összesen 180 utassal, és a nap folyamán egy újabb járat indul Dubajból, amely 166 embert szállít haza. A gépet a Flydubai légitársaságtól bérelte a magyar kormány.

A miniszter szerint a térségben továbbra is heves harcok zajlanak, mivel Iran rakétatámadásokat indít arab országok ellen, ezért a légterek használata korlátozott.

A kormány a héten további mentesítő járatokat is indíthat, ha szükség lesz rá. A Dubajban rekedt magyarok számára az is lehetőség, hogy buszokkal Omán fővárosába utazzanak, ahonnan a szervezett repülőjáratokkal térhetnek haza Magyarországra.