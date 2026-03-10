Szijjártó Péter Jászberényben: megvédjük Magyarországot az iráni háború okozta drámai áremelkedéstől

Szerző: Gondola

2026. március 10. 08:08

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Jászberényben, helyi vállalkozókkal folytatott találkozón arról beszélt, hogy a kormány legfontosabb feladata jelenleg megvédeni Magyarországot a közel-keleti konfliktus okozta drámai energiaár-emelkedéstől.

A miniszter szerint az elmúlt másfél évtizedben a világ egymást követő válságokon ment keresztül. Felsorolta a 2008-as pénzügyi válságot, a migrációs hullámot, a világjárványt, majd a orosz–ukrán háború kitörését, amely már több mint négy éve tart. Hozzátette, hogy most a közel-keleti háború is súlyos bizonytalanságot okoz a globális energiapiacon, ezért a konfliktus hatásai Európában is erősen érződhetnek.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság a válságok ellenére is jelentős eredményeket ért el. Példaként említette, hogy az elmúlt évtizedben egymillióval nőtt a foglalkoztatottak száma, Magyarországon továbbra is alacsonyak a munkát terhelő adók, fennmaradt a rezsicsökkentés, valamint erős családtámogatási és nyugdíjrendszer működik.

A külügyminiszter szerint azonban a jelenlegi helyzetben két alapvető szempontot kell figyelembe venni:

Egy: Magyarországot távol kell tartani minden háborútól, mert egy konfliktusba való belesodródás veszélyeztetné az eddig elért gazdasági eredményeket.

Kettő: Biztosítani kell az ország energiaellátását, különösen azért, mert Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezeték egy részét, amelyen keresztül Magyarország korábban olcsó orosz kőolajhoz jutott.

Szijjártó ugyanakkor azt mondta, hogy a kormány felkészült a helyzetre, és az ország energiaellátása jelenleg biztonságban van. Elmondása szerint tengeri olajszállításokat rendeltek, valamint együttműködnek Szerbiaval és Szlovákiaval, miközben az energiatartalékok is elegendőek.

A miniszter végül arra figyelmeztetett, hogy a Iránban kirobbant háború miatt komoly fennakadások keletkeztek a globális energiaszállításban: a világ tengeri kőolajkereskedelmének mintegy egyharmada és a tengeri földgázkereskedelem jelentős része veszélybe kerülhet. Szerinte az arab térségből földrajzi okokból nehéz más útvonalon kijuttatni az energiahordozókat a világpiacra.

Leszögezte: a magyar kormány azon dolgozik, hogy a közel-keleti válság energiapiaci hatásai ne jelenjenek meg Magyarországon, és ne okozzanak jelentős áremelkedést sem a lakosság, sem a vállalkozások számára.