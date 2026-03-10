Döntött az Országgyűlés: Ukrajna uniós tagsága elutasítva

Szerző: Gondola

2026. március 10. 12:38

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közös határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek Ukrajnával kapcsolatban, amelyet a parlament 142 igen, 28 nem szavazattal és 4 tartózkodással elfogadott.

A 18 pontból álló dokumentum több feladatot és iránymutatást fogalmaz meg a kormány számára. A javaslat szerint a magyar kormánynak minden szükséges lépést meg kell tennie az Európai Unió Ukrajnának nyújtott további háborús támogatása ellen, és meg kell akadályoznia, hogy magyar vagy Magyarországnak járó uniós pénzeket Ukrajnába irányítsanak.

A határozat arra is felszólítja a kormányt, hogy ne támogasson olyan uniós költségvetést, amely szerintük a magyar gazdáknak és a magyar gazdaságnak járó támogatások egy részét Ukrajna kapná meg.

A dokumentum emellett kritikát fogalmaz meg az Európai Unió intézményeinek működésével kapcsolatban is. A kezdeményezők ellenzik az EU katonai szövetséggé alakítására irányuló törekvéseket, és elutasítják azokat a javaslatokat, amelyek megszüntetnék vagy korlátoznák az egyhangú döntéshozatalt az EU-ban, mivel ez sérti a tagállamok jogait és az intézményi egyensúlyt.