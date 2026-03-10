Nők a közéletben: otthon gondoskodás, a munkában kemény küzdelem

Szerző: Gondola

2026. március 10. 12:27

A budapesti konferencián, amelyet a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért szervezett „Magyarországon nőnek lenni jó!” címmel, politikusok és szakemberek a nők közéleti szerepéről, társadalmi helyzetéről és a családpolitika hatásairól beszéltek.

A rendezvényen Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány munkájában a nőknek fontos szerep jut. Elmondta, hogy a minisztériuma – amely a kultúráért, az oktatásért, a fiatalokért, a családokért és a tudományért is felel – szerinte a „mindennapi hazaszeretet minisztériuma”, és ebben jelentős arányban női vezetők dolgoznak, például az államtitkárok között többségben vannak.

A „Nők a közéletben” című kerekasztal-beszélgetésben több női politikus is részt vett. Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár arról beszélt, hogy Magyarországon szerinte jó nőnek és anyának lenni, mert a családok számára kiszámítható és biztonságos környezet áll rendelkezésre. A politikai támadásokkal kapcsolatban azt mondta, igyekszik nem foglalkozni a kritikákkal, inkább a pozitív visszajelzésekre koncentrál.

Varga-Bajusz Veronika államtitkár kiemelte, hogy a kormány intézkedései – például a családtámogatási rendszer – lehetővé teszik, hogy a nőknek ne kelljen választaniuk a család és a karrier között. Úgy fogalmazott, női mivolta a munkájában is megjelenik, és gyakran olyan szenvedéllyel küzd a feladataiért, mint egy anya a gyermekéért. Eredményei közül a Pannónia-programot és a gyermeket nevelő egyetemistákat segítő intézkedéseket emelte ki.

Kiss-Hegyi Anita államtitkár arról beszélt, hogy a külföldi magyar kulturális intézetek visszajelzései alapján a magyar nőkről általában pozitív kép él külföldön is. Szerinte a női politikusokat gyakran a közösség szolgálata és az emberekért végzett munka motiválja.

Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár kiemelte, hogy a nők különösen jók közösségek szervezésében és konfliktusok kezelésében, ami például a művészeti életben is fontos, mert a művészek gyakran érzékenyebbek a vitás helyzetekben.

A konferencián Fűrész Tünde, az intézet elnöke arról beszélt, hogy kutatásaik szerint a magyar nők helyzete az Európai Unió országaihoz képest kedvező, és több olyan támogatás áll rendelkezésre számukra, amely más országokban nem. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt években több mutató is javult, részben a családpolitikai intézkedéseknek köszönhetően.

A második kerekasztal-beszélgetésen Kardosné Gyurkó Katalin miniszterelnöki biztos arról beszélt, hogy a döntéshozóknak fontos figyelembe venniük, hogy a nők és családok élethelyzete nagyon különböző lehet, ezért a politikai döntéseknek ehhez kell igazodniuk. Példaként említette a nagycsaládosokat segítő intézkedéseket, például az autóvásárlási támogatást vagy a háromgyermekes anyák adókedvezményét.

Juhász Hajnalka, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője szerint a női politikusi szerep összetett feladat, mert a nőknek gyakran egyszerre kell megfelelniük különböző elvárásoknak: a családban sokszor a hagyományosan nőies, gondoskodó szerepben, míg a politikában határozottan és keményen kell képviselniük az álláspontjukat.

A konferencia résztvevői nemcsak hangsúlyozták, de bizonyították is, hogy a nők fontos szerepet töltenek be a közéletben, a családban és a társadalomban, és hogy a kormány intézkedései hozzájárulnak ahhoz, hogy a nők számára több lehetőség álljon rendelkezésre Magyarországon.