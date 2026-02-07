Labdarúgó NB I - A Ferencváros pörgős meccsen nyerte a 246. fővárosi rangadót
Kiemelkedő volt a rangadón a Fradi helyzetkihasználása: egy igazi gólhelyzete volt, ám három gólt szerzett. A zöld-fehérek rengeteg hibával játszottak, az Újpest gyengeségét az mutatja, hogy a tömérdek ajándéklabdából, amit kaptak, mindössze egy helyzetet tudtak kialakítani, ott Gróf remekül védett.
Nemzetközi kupamecsen ezt a rengeteg hibát nem engedheti meg magának az FTC.
A címvédő Ferencváros 3-0-ra legyőzte hazai pályán az Újpestet a labdarúgó Fizz Liga 21. fordulójának szombat esti rangadóján.
A hazaiak kezdőcsapatában szerepelt a csütörtökön szerződtetett Osváth Attila, aki múlt hét vasárnap még a Ferencváros ellen lépett pályára a Paks játékosaként. A 30 éves szélső védő gólpasszal mutatkozott be új klubjában.
Az Újpest új igazolása, az Augsburgtól érkezett Arne Maier is bekerült a lila-fehérek kezdőcsapatába, de a 35. percben sérülés miatt le kellett cserélni.
Fizz Liga, 21. forduló:
Ferencvárosi TC-Újpest FC 3-0 (3-0)
Groupama Aréna, 18 779 néző, v.: Bognár T.
gólszerzők: Kovacevic (10.), Gómez (36.), Kanikovszki (45+1.)
sárga lap: Gómez (87.), Raemaekers (95.), illetve Horváth K. (95.), Fiola (95.)
FERENCVÁROSI TC:
Gróf - remekül védett.
Gómez - küzdött, gólt ért el,
Cissé - hibátlanul játszott.
Raemaekers - jól teljesített,
szokásos hibáját megint elkövette: sárga lapot gyűjtött be.
A legutóbbi kupameccsen a Fradi azért kapott egy négyest a Nottinghamtől, mert Raemaekers összegyűlt sárgalapok miatt nem játszhatott, és a helyére beállt, centerhalfnak teljesen alkalmatlan Ötvös egy öngóllal és egy teljesen értelmetlen tizenegyesel ajándékozta meg az angol első osztályban játszó csapatot.
Osváth - nemzetközi klasszis, Keane edzői hozzáértését mutatja, hogy a csütörtökön megvett játékost szombaton már kezdőként állította be. Az utóbbi évek egyik leghobb játékosvásárlása a Fradi részéről.
Ötvös - nem éri el a Fradi színvonalát. A meccs után Keane edző nagyon megdicsérte, valószínű, hogy az ír mester másik mérkőzést nézett.
Madarász, 88. - nagyszerűen játszott az alatt a pár perc alatt: a kezdőben a helye.
Kanikovszki - noha rúgott egy gólt, rendkívül gyengén játszott. Érthetetlen, hogyan kerülhet a kezdő csapatba, Keane le is cserélte.
Zachariassen, 71. - jól hajtott.
Abu Fani - noha adott egy fontos gólpasszt, szörnyen rosszul játszott, minden passza félrerement, Keane edző a meccs után nagyon megdicsérte, téynyleg más mérkőzést nézett az ír mester.
Romao, 64. - küzdött.
Nagy B. - Nem éri el a Fradi színvonalőt, le is cserélték.
Gruber - minden három labdából kettőt eladott. Néhány csellel bemutatta, hpgy nagy tehetség.
Corbu, 64. - volt néhány jó megmozdulása.
Kovacevic - Gólja nagyszerű és fontos volt. Utána halatlan gyengén szerepelt, le is cserélték.
Yusuf, 71. - többször veszélyeztetett.
ÚJPEST FC:
Banai - jól védett.
Bodnár G., - A támadásban is veszélyes volt.
Nunes - harcolt.
Gergényi, a szünetben - küzdött,
Stronati - erőlködött.
Fiola - kiváló volt a játékos.
Matko - voltak jó megmozdulásai.
Brodic, 68. - nem adott emléknyomot.
Maier .- még nem derült ki, erősség lesz-e.
Horváth K., 35. - próbálkozott.
Fenyő - hatásos volt.
Lacoux, 68. - fejlődnie kell.
Beridze - halvány volt, le is cserélték.
Vlijter - küzdött.
Gradisar - beleillett a csapatba.
Ljujic - lesz jobb mérkőzése.
A zöld-fehérek támadásaival kezdődött a 246. fővárosi rangadó, de Mohammad Abu Fani fejesénél Banai Dávid védett, aztán a 10. percben az izraeli légiós inkább passzolt az újpesti kapu előterében,
a jobbról érkező labdát pedig Franko Kovacevic közelről rúgta a hálóba.
A télen szerződtetett horvát csatár harmadik NB I-es mérkőzésén másodszor volt eredményes.
Robbie Keane vezetőedző együttese már az ellenfél térfelén letámadott, gyakran labdát is szerzett, és létszámfölényt alakított ki az Újpest tizenhatosának előterében. A második gólt mégis szöglet után szerezte meg.
Gruber Zsombor jobb oldali sarokrúgását követően Kovacevicről perdült kapura a labda, Fiola Attila még mentett, de Mariano Gómez közelről a léc alá emelt.
Az argentin védő is a téli szünetben érkezett a zöld-fehérekhez, és második bajnokiján már be is talált.
Mindeközben a vendégek csak elvétve veszélyeztettek, s a 43. percben álltak először közel a gólszerzéshez, de Patrizio Stronati közeli fejesénél a labda a léc fölött hagyta el a játékteret.
Ráadásul
az első játékrész hosszabbításában a Ferencváros eldöntötte a rangadót,
mert Osváth beadása után Gavriel Kanikovszki hat méterről jobbal perdített a kapu jobb oldalába.
Fordulás után a vendégeknek több területük maradt a támadásvezetésre, de a helyzetek kidolgozásával továbbra is hadilábon álltak.
Egyetlen gólszerzési lehetőségük a játékrész közepén adódott, Nejc Gradisar lövésénél azonban Gróf Dávid védett.
A hazaiak már nem erőltették feltétlenül a letámadást, feltűnően visszahúzódtak a térfelükre, s bár olykor beszorították ellenfelüket, a kapura szintén nem jelentettek veszélyt.
A címvédő Ferencváros több mint tíz éve, 2015 decemberében kapott ki legutóbb a lila-fehérektől az NB I-ben, azóta 23-szor győzött és hétszer döntetlent játszott.
Pályaválasztóként még inkább nyomasztó a 36-szoros bajnok fölénye, sorozatban 16 otthoni sikernél tart, előtte pedig két döntetlennel indította veretlenségi szériáját. Az eddigi 246 fővárosi rangadó összesített mérlege is a zöld-fehérek fölényét mutatja, mivel
121 győzelmükkel szemben az Újpest csak 61-szer nyert,
míg 64-szer döntetlent játszottak egymással.
A sikerrel a Ferencváros több győzelmének köszönhetően átvette a vezetést a tabellán, míg az Újpest a télen kinevezett Szélesi Zoltán vezetőedző irányításával még nem nyert, egy döntetlen és két vereség a mérlege.