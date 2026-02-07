Labdarúgó NB I - A Ferencváros pörgős meccsen nyerte a 246. fővárosi rangadót

Szerző: MTi/Gondola

2026. február 7. 20:04

Kiemelkedő volt a rangadón a Fradi helyzetkihasználása: egy igazi gólhelyzete volt, ám három gólt szerzett. A zöld-fehérek rengeteg hibával játszottak, az Újpest gyengeségét az mutatja, hogy a tömérdek ajándéklabdából, amit kaptak, mindössze egy helyzetet tudtak kialakítani, ott Gróf remekül védett.

Nemzetközi kupamecsen ezt a rengeteg hibát nem engedheti meg magának az FTC.

A címvédő Ferencváros 3-0-ra legyőzte hazai pályán az Újpestet a labdarúgó Fizz Liga 21. fordulójának szombat esti rangadóján.

A hazaiak kezdőcsapatában szerepelt a csütörtökön szerződtetett Osváth Attila, aki múlt hét vasárnap még a Ferencváros ellen lépett pályára a Paks játékosaként. A 30 éves szélső védő gólpasszal mutatkozott be új klubjában.

Az Újpest új igazolása, az Augsburgtól érkezett Arne Maier is bekerült a lila-fehérek kezdőcsapatába, de a 35. percben sérülés miatt le kellett cserélni.

Fizz Liga, 21. forduló:

Ferencvárosi TC-Újpest FC 3-0 (3-0)

Groupama Aréna, 18 779 néző, v.: Bognár T.

gólszerzők: Kovacevic (10.), Gómez (36.), Kanikovszki (45+1.)

sárga lap: Gómez (87.), Raemaekers (95.), illetve Horváth K. (95.), Fiola (95.)

FERENCVÁROSI TC:

Gróf - remekül védett.

Gómez - küzdött, gólt ért el,

Cissé - hibátlanul játszott.

Raemaekers - jól teljesített,

szokásos hibáját megint elkövette: sárga lapot gyűjtött be.

A legutóbbi kupameccsen a Fradi azért kapott egy négyest a Nottinghamtől, mert Raemaekers összegyűlt sárgalapok miatt nem játszhatott, és a helyére beállt, centerhalfnak teljesen alkalmatlan Ötvös egy öngóllal és egy teljesen értelmetlen tizenegyesel ajándékozta meg az angol első osztályban játszó csapatot.

Osváth - nemzetközi klasszis, Keane edzői hozzáértését mutatja, hogy a csütörtökön megvett játékost szombaton már kezdőként állította be. Az utóbbi évek egyik leghobb játékosvásárlása a Fradi részéről.

Ötvös - nem éri el a Fradi színvonalát. A meccs után Keane edző nagyon megdicsérte, valószínű, hogy az ír mester másik mérkőzést nézett.

Madarász, 88. - nagyszerűen játszott az alatt a pár perc alatt: a kezdőben a helye.

Kanikovszki - noha rúgott egy gólt, rendkívül gyengén játszott. Érthetetlen, hogyan kerülhet a kezdő csapatba, Keane le is cserélte.

Zachariassen, 71. - jól hajtott.

Abu Fani - noha adott egy fontos gólpasszt, szörnyen rosszul játszott, minden passza félrerement, Keane edző a meccs után nagyon megdicsérte, téynyleg más mérkőzést nézett az ír mester.

Romao, 64. - küzdött.

Nagy B. - Nem éri el a Fradi színvonalőt, le is cserélték.

Gruber - minden három labdából kettőt eladott. Néhány csellel bemutatta, hpgy nagy tehetség.

Corbu, 64. - volt néhány jó megmozdulása.

Kovacevic - Gólja nagyszerű és fontos volt. Utána halatlan gyengén szerepelt, le is cserélték.

Yusuf, 71. - többször veszélyeztetett.

ÚJPEST FC:

Banai - jól védett.

Bodnár G., - A támadásban is veszélyes volt.

Nunes - harcolt.

Gergényi, a szünetben - küzdött,

Stronati - erőlködött.

Fiola - kiváló volt a játékos.

Matko - voltak jó megmozdulásai.

Brodic, 68. - nem adott emléknyomot.

Maier .- még nem derült ki, erősség lesz-e.

Horváth K., 35. - próbálkozott.

Fenyő - hatásos volt.

Lacoux, 68. - fejlődnie kell.

Beridze - halvány volt, le is cserélték.

Vlijter - küzdött.

Gradisar - beleillett a csapatba.

Ljujic - lesz jobb mérkőzése.

A zöld-fehérek támadásaival kezdődött a 246. fővárosi rangadó, de Mohammad Abu Fani fejesénél Banai Dávid védett, aztán a 10. percben az izraeli légiós inkább passzolt az újpesti kapu előterében,

a jobbról érkező labdát pedig Franko Kovacevic közelről rúgta a hálóba.

A télen szerződtetett horvát csatár harmadik NB I-es mérkőzésén másodszor volt eredményes.

Robbie Keane vezetőedző együttese már az ellenfél térfelén letámadott, gyakran labdát is szerzett, és létszámfölényt alakított ki az Újpest tizenhatosának előterében. A második gólt mégis szöglet után szerezte meg.

Gruber Zsombor jobb oldali sarokrúgását követően Kovacevicről perdült kapura a labda, Fiola Attila még mentett, de Mariano Gómez közelről a léc alá emelt.

Az argentin védő is a téli szünetben érkezett a zöld-fehérekhez, és második bajnokiján már be is talált.



Mindeközben a vendégek csak elvétve veszélyeztettek, s a 43. percben álltak először közel a gólszerzéshez, de Patrizio Stronati közeli fejesénél a labda a léc fölött hagyta el a játékteret.

Ráadásul

az első játékrész hosszabbításában a Ferencváros eldöntötte a rangadót,

mert Osváth beadása után Gavriel Kanikovszki hat méterről jobbal perdített a kapu jobb oldalába.

Fordulás után a vendégeknek több területük maradt a támadásvezetésre, de a helyzetek kidolgozásával továbbra is hadilábon álltak.

Egyetlen gólszerzési lehetőségük a játékrész közepén adódott, Nejc Gradisar lövésénél azonban Gróf Dávid védett.

A hazaiak már nem erőltették feltétlenül a letámadást, feltűnően visszahúzódtak a térfelükre, s bár olykor beszorították ellenfelüket, a kapura szintén nem jelentettek veszélyt.

A címvédő Ferencváros több mint tíz éve, 2015 decemberében kapott ki legutóbb a lila-fehérektől az NB I-ben, azóta 23-szor győzött és hétszer döntetlent játszott.

Pályaválasztóként még inkább nyomasztó a 36-szoros bajnok fölénye, sorozatban 16 otthoni sikernél tart, előtte pedig két döntetlennel indította veretlenségi szériáját. Az eddigi 246 fővárosi rangadó összesített mérlege is a zöld-fehérek fölényét mutatja, mivel

121 győzelmükkel szemben az Újpest csak 61-szer nyert,

míg 64-szer döntetlent játszottak egymással.

A sikerrel a Ferencváros több győzelmének köszönhetően átvette a vezetést a tabellán, míg az Újpest a télen kinevezett Szélesi Zoltán vezetőedző irányításával még nem nyert, egy döntetlen és két vereség a mérlege.