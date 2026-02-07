Labdarúgó NB I - A Vasgyár szívességet tett a Fradinak

Szerző: MTi/Gondola

2026. február 7. 15:36

Az éllovas ETO FC büntetőt hibázott, s csak 1-1-es döntetlent ért el a Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorló Köre (DVTK) vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 21. fordulójának szombati első mérkőzésén.

A Diósgyőr öt forduló óta nem nyert, mérlege két döntetlen és három vereség.

Sorozatban négy idegenbeli győzelem után veszített pontokat az ETO,

az eltiltott Borbély Balázs vezetőedzőt a belga másodedző, Bernd Thijs helyettesítette.

Fizz Liga, 21. forduló:

Diósgyőri VTK-ETO FC Győr 1-1 (0-1)

Diósgyőr, DVTK Stadion, v.: Antal

gólszerzők: Colley (62.), illetve Njie (37.)

sárga lap: Bárdos (35.), Holdampf (40.), Colley (43.), Bokros (60.), Mucsányi Márk (93.), illetve Krpic (29.)

DIÓSGYŐRI VTK:

Sentic - Szakos, Szatmári, Bárdos, Bokros - Esiti (Bényei, 53.), Keita (Croizet, a szünetben) - Babos (Sajbán, 53.), Holdampf, Pető (Mucsányi Márk, a szünetben) - Colley (Roguljic, 86.)

ETO FC GYŐR:

Megyeri - Tóth R., Csinger, Krpic, Stefulj - Vingler, Vitális - Njie (Bánáti, 80.), Gavric (Piscsur, 83.), Bumba (Schön, 67.) - Benbuali

A múlt heti hazai mérkőzéshez hasonlóan a Diósgyőr-szurkolók jelentős része szombaton is távol maradt a DVTK Stadiontól, mert csapatuk hónapok óta gyengén szerepel, illetve szerintük a vezetőedző és stábja alkalmatlan a jobb eredmény elérésére.

Összehasonlításképpen, csaknem három éve a másodosztályban több mint 12 ezren buzdították a piros-fehéreket az ETO ellen, ezúttal azonban

csak néhány százan váltottak jegyet,

de az első félidőben sok örömük nem akadt, mert jobbára az ETO támadott.

Olyannyira, hogy a 19. percben Claudiu Bumba tízméteres fejese után a labda a jobb kapufáról pattant vissza, az érkező Csinger Márk pedig három méterről a lécre emelt. Az első hazai helyzetre a 30. percig kellett várni, ekkor Lamin Colley a jobb oldalról adott laposan középre, de Aboubakar Keita négy méterről a kapus Megyeri Balázsba rúgta a labdát.

A jobban játszó listavezető a 37. percben megszerezte a vezetést,

Nfasu Njie kapta vissza a labdát Nadir Benbualitól, majd 20 méterről ballal a bal felső sarokba csavart.

Szünet előtt Vitális Milán is csaknem betalált, de oldalszabadrúgása után a vetődő Karlo Sentic a lécre ütötte a labdát.

Fordulás után a hazaiak négy cserével frissítettek, amelynek eredményeként a 62. percben egyenlítettek. A szűk tíz perce pályán lévő Sajbán Máté lőtt laposan,

a menteni akaró Csingeren lelassult a labda, amelyet Colley gurított a kapu közepébe.

A gambiai légiós sokáig nem örülhetett, mert a 72. percben saját tizenhatosán belül kézzel ütött a labdába, így büntetőhöz jutott az ETO. A csatárt azonban kisegítette csapattársa, mert Sentic kivédte Vitális tizenegyesét.

A hajrában Zeljko Gavric még közelebbről, hat méterről hibázott, az eredmény azonban nem változott, s