Kövér László: a családok csak a nemzetben tudják kiteljesíteni erejüket
A családok erejüket csak a nemzetben tudják kiteljesíteni, a nemzet pedig csak általuk képes egy független és cselekvőképes állam megalkotására és fenntartására - mondta az Országgyűlés elnöke szombaton az Országházban, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) XII. családi napján.
Kövér László, aki a rendezvény fővédnöke, úgy fogalmazott:
a család szövetség egy életre, és azon is túl,
"mert mindaz, amit teszünk, túlmutat a nemzedékünkön, és a következő generációk életében visszhangzik".
"Az élet mindenek felett értékes" - hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke, hozzátéve: a családok az életet szolgálják, "nem tökéletesen, de a lehető legjobban".
"Ez pedig az ég alatt, itt a földön,
a lehető legmagasztosabb küldetés, amiben halandó embernek része lehet"
- értékelt Kövér László.
"Napjainkban a nagyvilágban és Európában zajló változások okán olyan időket élünk, amikor az esedékes magyarországi országgyűlési választásokon
nemcsak jövőt, hanem sorsot is választunk"
- hívta fel a figyelmet a házelnök.