Kövér László: a családok csak a nemzetben tudják kiteljesíteni erejüket

Szerző: mti

2026. február 7. 16:06

A családok erejüket csak a nemzetben tudják kiteljesíteni, a nemzet pedig csak általuk képes egy független és cselekvőképes állam megalkotására és fenntartására - mondta az Országgyűlés elnöke szombaton az Országházban, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) XII. családi napján.

Kövér László, aki a rendezvény fővédnöke, úgy fogalmazott:

a család szövetség egy életre, és azon is túl,

"mert mindaz, amit teszünk, túlmutat a nemzedékünkön, és a következő generációk életében visszhangzik".

"Az élet mindenek felett értékes" - hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke, hozzátéve: a családok az életet szolgálják, "nem tökéletesen, de a lehető legjobban".

"Ez pedig az ég alatt, itt a földön,

a lehető legmagasztosabb küldetés, amiben halandó embernek része lehet"

- értékelt Kövér László.

"Napjainkban a nagyvilágban és Európában zajló változások okán olyan időket élünk, amikor az esedékes magyarországi országgyűlési választásokon

nemcsak jövőt, hanem sorsot is választunk"

- hívta fel a figyelmet a házelnök.