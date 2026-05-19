Az elnök a helyén van és segíti az országot

Szerző: Molnár Pál

2026. május 19. 09:46

Az új miniszterelnök görcsös erőlködéssel akarja posztjáról elmozdítani az államfőt. Noha ez a kísérlet látványosan alkotmányellenes, saját pártjából senki nem figyelmezteti arra, hogy jogi dilettantizmus, amivel kísérletezik.

Kinevezte a közigazgatási államtitkárokat Sulyok Tamás államfő, az erről szóló határozat a Magyar Közlönyben jelent meg hétfőn.

Az MTI által közzé tett hírben látszólag semmi különös nincs, manapság azonban némileg meglepi a polgárokat. Az elnök ugyanis nyers támadásoknak van kitéve, a Sándor-palota ostrom alatt áll. A magyar demokrácia megrohamozott erődje azonban ellenáll, és rendben teljesíti mindazt, amivel a társadalom bízta meg.

Többen fölvetik: ha Sulyok Tamás már a választás napjának estjén lemond - erre utasította az akkor nagy többséggel megválaszott politikus -, akkor nem lett volna, aki fölkérje minisztereknökségre a voksolás győztesét.

Íme, most az államtitkárok kinevezése is blokkolódott volna, ha az államelnök nincs a helyén, és nem végzi munkáját.

Különösen a Parlamentben elmondott, Sulyok Tamás elleni beszéd hökkentette meg a demokratákat. Az államfő néhány perccel korábban kérte a törvényhozást, hogy válassza kormányfőnek a nagy diadalt elért személyt, majd ez a személy a szószékről, mikrofonos fölerősítéssel ingerülten támadta a köztársasági elnököt.

"Amit az államfővel szemben tesz, az politikai huliganizmus" - öntötte formába véleményét Pokol Béla jogtudós, volt alkotmánybíró - az új miniszterelnökre utalva.

A bűszült csetepaté valóban érthetetlen.

Az új miniszterelnök ugyanis olyan kérdések ürügyén támadta az elnököt, amilyen kérdésekbe - például a Magyar Nemzeti Bank működésébe, a gyámügyi megoldásokba - nem szólhat bele. Jogi alulműveltség jellemzi az új miniszterelnököt, noha jogvégzett ember.

Egy liberális jogtudós írt dolgozatot a helyzetről, s megállapította, hogy ha a jogállamellenes törekvések eredménnyel járnának, és elmozdítanák posztjáról a törvényesen megválasztott elnököt, akkor utódját hoznák lehetetlen helyzetbe. Az utód ugyanis - bármennyire rokonszenves ember lenne is - mindenképpen "politikai kreálmánynak" volna tekinthető. "Illegitim államfő" - ez lenne az állandó jelzője, hasonlóra Lengyelországban volt példa.

És ez az államelnöki poszt lejáratását is jelentené - személytől függetlenül.

A pártpolitika meghosszabbított keze lenne a köztársasági elnök. Alkalmatlan lenne a nemzet egészének képviseletére.

Európa-ellenesség is feltűnik az új miniszterelnök görcsös erőlködésében. Tudniillik ilyen kísérlet - pozícióban lévő államfőt kipenderíteni - nem történt sehol Európában. Azaz lejáratná a magyar demokráciát - és ami ennél sokkal fontosabb: Magyarországot - a kontinens előtt.

Még akkor is, ha alkotmánymódosítással kísérleteznének: az elnök kiakolbólítása ugyanis visszaható törvénykezés lenne. Ha nép által megválaszott államfőt akarnának - ez kétfejű államot eredményezne, ami veszélyes -, akkor is meg kell várni Sulyok Tamás megbizatásának lejártát, és csak a következő időszakban lehetne szélesebb tömeg által hatalomra emelt államelnök.

A Sándor-palota politikai ágyútűz alá vonása tehát sok szempontból jogállamellenes.

A Tisza Párt nívótlanságát mutatja, hogy belülről nem figyelmeztetik erre az elnököt.

A politikatörténetben is ritkaság, hogy a valódi demokratáknak kell megvédeni a jogállamiságot az ellen a személy ellen, aki arra esküdött: "a törvényességet betartom és betartatom."

Főképen: Az államelnök.