Gyurcsány és Dobrev után ki lesz a DK harmadik elnöke?

Szerző: hvg.hu, InfoStart, Gondola

2026. május 18. 18:39

A hvg.hu a párt belső tájékoztatója alapján azt írta, Bakk István, Nógrádi Róbert József és Varju László pályázott a Demokratikus Koalíció elnöki pozíciójára.

Az elnökség április 12-én, a szavazás estéjén benyújtotta lemondását, az új vezetést pedig várhatóan júniusban választják meg. Ennek menete a korábbiakkal megegyezik: első körben megválasztják az elnököt, aki javaslatot tesz az elnökség tagjaira, akikről ismét szavazni kell.

Mint a lap értesült,

a párton belül egyesek a párt előző korszakának lezárását szorgalmazzák és ezt azzal látják elérhetőnek, hogy az elmúlt években ismertté vált politikusok ne kapjanak semmilyen pozíciót a a tisztújításon.

Mások szintén a megújulást sürgetik, de ők nem zárnák ki ebből a korábban ismertté vált politikusokat. A kérdés az, hogy az évi 50-60 millió forint elég lesz-e a párt rendbetételéhez. Májusban a párt egyik alapítója, Erzsébetváros polgármestere, Niedermüller Péter lépett ki a szervezetből. Áprilisban az újpesti városrész vezetője, Trippon Norbert és Óbuda polgármestere, Kiss László hozott hasonló döntést.