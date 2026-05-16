Izrael megpróbálta "likvidálni" a Hamász gázai vezetőjét

Szerző: MTI

2026. május 16. 07:07

Az izraeli hadsereg légicsapással célzott csapást hajtott végre a Gázai övezetben Iz ad-Dín Haddád, a Hamász palesztin iszlamista szervezet gázai vezetője ellen - jelentette be közleményben péntek este Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter.

A hadsereg egy lakóépületet támadott Gázában, miután Iz ad-Dín Haddád előjött a rejtekhelyéről, és

hírszerzési információ érkezett arról, hogy Gázaváros Rimal negyedében egy lakásban tartózkodik.

A palesztinok halottakról és sebesültekről számoltak be a légierő támadása nyomán.

A parancsnok sorsa egyelőre nem világos, de egy magas rangú biztonsági tisztviselő azt nyilatkozta a ynet című hírportálnak, hogy

"a kezdeti jelek alapján a likvidálás sikeres volt".

Az elmúlt hónapokban ő állt Izrael körözési listájának élén a Gázai övezetben.