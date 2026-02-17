Latorcai Csaba: Ha most nem állunk ki az egyházi intézményekért, később már nem lesz rá lehetőségünk

Latorcai szerint ez különösen a vidéki településeket érintené súlyosan, ahol sok helyen kizárólag egyházi fenntartású óvoda, iskola vagy szociális intézmény működik. A forráselvonás intézménybezárásokhoz, elvándorláshoz és közösségi válsághoz vezetne, és mintegy kétmillió embert érintene közvetlenül vagy közvetve.