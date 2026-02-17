Latorcai Csaba: Ha most nem állunk ki az egyházi intézményekért, később már nem lesz rá lehetőségünk
Szerző: Gondola
2026. február 17. 15:35
A Tisza Párt egy korábban kiszivárgott tervezetben az egyházi intézmények állami támogatásának több mint 40 százalékos csökkentését helyezte kilátásba, ami különösen vidéken okozna súlyos ellátási problémákat. Magyar Nemzet-interjú.
Latorcai Csaba, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ügyvezető alelnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában bejelentette: a párt országos aláírásgyűjtést indít az egyházi közfeladat-ellátó intézmények finanszírozásának megvédésére. Ennek oka, hogy a Tisza Párt egy korábban kiszivárgott tervezetben az egyházi intézmények állami támogatásának több mint 40 százalékos csökkentését helyezte kilátásba, ami évente mintegy 300 milliárd forintos forráskiesést jelentene.
Latorcai szerint ez különösen a vidéki településeket érintené súlyosan, ahol sok helyen kizárólag egyházi fenntartású óvoda, iskola vagy szociális intézmény működik. A forráselvonás intézménybezárásokhoz, elvándorláshoz és közösségi válsághoz vezetne, és mintegy kétmillió embert érintene közvetlenül vagy közvetve.
A KDNP a „Védjük meg a mindennapjainkat!” jelszóval indított petícióval – papíralapon és online – azt kívánja jelezni, hogy a társadalom nem támogatja az egyházi intézmények finanszírozásának csökkentését.