London nemzetközi alakulatot akar Ukrajnába telepíteni - neve már van...

Szerző: MTI

2026. január 4. 05:08

Az EU a háború folytatásán ügyködik, London a háború várt lezárása körül fontoskodik. Pontosan nem tudni, mi értelme lenne az úgynevezett Multinational Force Ukraine létrehozásának - valószínűleg semmi -, de valakik valami rejtélyes módon érdekeltek ennek forszírozásában.

Az Ukrajnába telepítendő nemzetközi alakulatról egyeztetett szombati telefonos megbeszélésén Keir Starmer brit kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A Downing Street tájékoztatása szerint mindkét vezető üdvözölte az igazságos és tartós békét célzó, folyamatos amerikai erőfeszítéseket.

A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője szerint Starmer és Zelenszkij megbeszélésén szóba került annak a

többnemzetiségű erőnek a kialakítása

is, amelyet a nyugati szövetségesek tervei alapján az ukrajnai tűzszünet elérése után Ukrajnába lehetne telepíteni.

Starmer tavaly nyáron, Emmanuel Macron francia elnökkel tartott londoni találkozóján jelentette be a tervet, amely szerint az ukrajnai rendezés biztosítására készen álló országok koalíciójának új nemzetközi alakulata

Multinational Force Ukraine

névvel jönne létre.

A brit kormányfő akkori ismertetése szerint ennek az alakulatnak a központja Párizsban lenne, létrehozásának célja pedig az, hogy támogatást nyújtson a majdani ukrajnai békemegállapodás végrehajtásához, amint ez az egyezség létrejön.

A londoni miniszterelnöki hivatal egyidejűleg ismertetett beszámolója szerint az új szerveződés a jövőben

Kijevbe is telepítene egy koordinációs központot,

amikor a majdani békemegállapodás biztosítására hivatott alakulat vezénylési struktúrája végleges formát ölt.