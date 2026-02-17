Magyar Péter aggódhat: frissült a radnaimark.hu weboldal

Szerző: Gondola

2026. február 17. 16:33

Frissült a radnaimark.hu: a korábban csak egy fekete-fehér fotót és „coming soon” feliratot tartalmazó oldalon új szöveg jelent meg.

A bejegyzés Magyar Péter korábbi nyilatkozatát idézi – miszerint az asztalon alkohol és kábítószernek látszó anyag volt, de ő nem nyúlt hozzá –, majd egy provokatív kérdéssel zárul: „BIZTOS?”

Magyar Péter korábban elismerte, hogy 2024. augusztus 2-án járt a képeken látható lakásban, ahová egy, a Tisza Párt rendezvénye után ment el.

Állítása szerint nem fogyasztott drogot, és kész bármikor drogtesztnek alávetni magát. A titkosszolgálati háttérre és manipulációra utaló kijelentései ugyanakkor egyelőre nem nyertek független megerősítést.

Az ügy nagy visszhangot váltott ki: a rejtélyes oldal miatt mémek és politikai találgatások jelentek meg, egyes internetszolgáltatóknál pedig biztonsági szűrés miatt ideiglenesen nem volt elérhető az oldal.

Korábban egy szemtanú arról beszélt, hogy az este egy klubban indult, majd egy bérelhető lakásban folytatódott, ahol alkoholt és fehér port is látott, de szerinte senki nem fogyasztott belőle. Elmondása szerint a fehér port tartalmazó tálca később eltűnt a nappaliból, és egy nyilvánosságra került fotón már a hálószobában volt látható.

Ahogy mondani szokás: a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Ezt valószínűleg Magyar Péter is tudja.