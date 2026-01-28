Miért (nem) probléma, hogy Magyar Péter szexmunkásokkal nyomul?

Szerző: Békés János

2026. január 28. 16:05

Nem, nem a kiszolgáltatott szexmunkásokkal van problémánk, hanem a tiszás képmutatással, a kettős mércével, elsősorban Magyar Péterrel és az agresszív szektájával.

Az elsők között hívtuk fel rá a figyelmet – mégpedig gusztustalan fotók közzététele nélkül –, hogy a csepeli Lázárinfón akciózó hölgy egy bizonyos Hetei Lilka (művésznevén Kiara Bloom) a "felnőttfilmes" (pornó) világból katapultált a Tisza Párthoz, egész pontosan a csepeli Tisza-sziget vezetői székébe. Ezzel Róka Réka után ő Magyar Péter második ismert igazolása a legősibb foglalkozás gyakorlóiból. Aki még nem ismerné, ő Hetei Lilka:

(A másik, mondjuk úgy kevésbé szalonképes életének képei a Ripost bulvárújságban megtekinthetők – 18 év feletti tartalom!).

A hír nyilvánosságra kerülése után a baloldali-liberális médiumok egy emberként estek neki az ezt közzétevő médiumoknak (beleértve portálunkat is), miszerint megszégyenítettük a művésznőt, belerúgtunk a kiszolgáltatott emberekbe (értsd: a szexmunkásokba), álkeresztény módon viselkedünk (sic!), inkább támogatni kellene az ilyen jobb sorsra érdemes "tehetségek" törekvéseit, stb. stb. Ugye ismerik ezeket az érveket, amelyek minden politikailagk kihasznált személy körül megjelennek – a kicsit idősebbek talán emlékeznek még a néhai Terry Blackra, aki először miniszterekkel csatázott, majd romba döntötte Vona Gábor karrierjét. (Nem beszélve a szintén magyar származású Cicciolináról, született Staller Ilona Anna, aki Itáliában valóban parlamenti képviselőségig és sztárságig vitte).

Szeretnénk akkor röviden válaszolni ezekre a vádakra: nem, nem a kiszolgáltatott szexmunkásokkal van problémánk, hanem a tiszás képmutatással, a kettős mércével. Például azzal, hogy Magyar Péter, akinél nagyobb uszítót és gyűlöletkeltőt keresve se találni ebben az országban, folyamatosan egy (be)képzelt erkölcsi piadesztálról leckéztet másokat, makulátlan tisztaságról és magasztos értékrendről papol, miközben:

1. nyilvánvalóan zsaroló szándékkal magnóra veszi, majd bíróság elé citálja a feleségét,

2. akit évtizedeken keresztül érzelmileg kihasznált, bántalmazott, megalázott, félelemben tartott és gázlángozott,

3. miközben a Tinderen tette a szépet (tudják, "The Man" bárkit megkaphat ebben az országban),

4. majd elvált negyvenesként tinédzser lányok lábai között csúszkált matt részegen,

5. miközben legalább egy (de talán kettő) újabb barátnőt is hasonlóképpen elfogyasztott,

6 a politikai ámokfutásáról pedig ne is beszéljünk, mert az az emberek többségét úgysem érdekli (és sajnos valóban nincs túl magasan a léc).

Szóval ez az ember prédikál és leckéztet erkölcstanból másokat, miközben magát a megtestesült ártatlanságnak tekinti, a követői (mint Hetei Lilka) pedig ezt csont nélkül el is hiszik. Ha a jobboldalon akár csak felmerül a szexuális szabadosság vagy visszaélések gyanúja (és sajnos nincs olyan politikai, sőt emberi közösség, ahol ne lehetne ilyen példákat találni – ami persze nem ad felmentést a tűzzel-vassal való üldözésük alól), akkor ennek egyrészt súlyos következményei vannak (miniszterek mondanak le, rendőrségi eljárás indul, szigorító törevények születnek), márrészt a baloldalon a kormány lemondását követelik, a baloldali médiumok erkölcsrendészei azonnal nyilvános kivégzéseket hajtanak végre, Magyar Péter pedig torkaszakadtából, gépies hangon ordibál (mondjuk amúgy is ezt teszi, gyárilag).

De ha történetesen az ő köreikben tűnnek fel vitatott szexuális életű emberek (az újbudai pedofil óvóbácsitól a neves sztájliszton át a megélhetési szexmunkásokig), akkor természetesen mindenki tegyen szájzárat magára (ahogy Magyar Péter a tiszás képviselőjelöltekre), és még csak véletlenül se mutassunk rá arra, hogy ez talán nem a legjobb belépő a közélet világába.

Egyébként a fene bánja, legyen Hetei Lilka az új Cicciolina, netán álljon ki érdemileg a valóban kiszolgáltatott szexmunkásokért, de ehhez azért először nem árt, ha valaki ténylegesen szembenéz a múltjával, és mondjuk letesz valamit az asztalra, mielőtt ki tudja milyen pozíciókról álmodozik "Csipkejózsika" holdudvarában.

Amit az említett hölgy a Lázárinfón bemutatott, az sok minden volt, csak nem teljesítmény, inkább amolyan buzgó kisiskolás feladat-végrehajtásnak tűnt (kezében a szelfi módra állított telefonnal), a régi tevékenysége politikai aprópénzre váltásának (nem véletlenül született meg a "politikai prostituált" kifejezés).

És egyébként talán az sem véletlen, hogy a politikusok teljes átláthatósággal tartoznak a nyilvánosságnak (igen, kedves tiszások, ebbe mi jobboldaliak is ugyanúgy beletartozunk, még ha ti mindenféle válogatott kínzásoknak és kivégzési formáknak vetnétek is alá bennünket), hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy milyen korábbi kapcsolatok, érdekek, esetleg zsarolási potenciálok befolyásolják egy közhatalomra ácsingózó személy döntéseit. Nem olyan nehéz belátni, kedves baloldali ifőállású siránkozók, hogy egy volt (?) prostituált esetében azért könnyen képbe kerülhetnek olyan hálózatok is (pl. stricik, maffiózók, emberkereskedők, stb.), amelyeknek a jelenléte nem éppen kívánatos az állam közelében. (Bezzeg ha egy jobboldaliról derülne ki valami hasonló, te jó ég, mekkora felhördülés és megszégyenítés-terror meg álkeresztényezés lenne itt...)

Korábbi írásunkat azzal az ironikus mondattal fejeztük be, hogy szegény "Kovi", a nagy visszatérésre készülő híres felnőttfilmkészítő lassan kifogy a modellekből, mert mindenki Magyar Péterhez igazol. Ám mi erre is találtunk egy jó, vagy legalábbis kielégítő megoldást, amit önzetlenül meg is osztunk most a közvéleménnyel: a Tisza párt bérelje fel Kovit egy PR-videó elkészítésére! Így mindenki jól jár, az emkékezetes választási szereplés pedig garantált!