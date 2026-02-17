Szemtanú megerősítette: drog lehetett Magyar Péterék buliján
Szerző: Gondola
2026. február 17. 09:34
A szemtanú szerint a lakásban nagy mennyiségű alkohol és egy tálcán fehér por volt látható, ami aztán valahogy a nyilvánosságra került fotón látható hálószoba került.
A Blikk beszámolója szerint megszólalt egy szemtanú Magyar Péter 2024. augusztus 2-i éjszakájáról, amelyről napok óta élénk közéleti vita zajlik. Korábban Magyar Péter egy Facebook-videóban elmondta: egy, a TISZA Párt eseménye után volt barátnője, Vogel Evelin hívására ment el egy lakásbuliba, ahol szerinte alkohol és kábítószernek látszó anyag volt az asztalon, de ő abból nem fogyasztott. Állítása szerint „Evelinnel konszenzuális intim kapcsolatba került”, és nem ismerte fel, hogy esetleg csapdába csalták volna.
A Blikk által megszólaltatott, magát Abdoulként bemutató férfi elmondása szerint az este a budapesti Lock szórakozóhelyen indult, ahol éppen a TISZA Párt rendezvénye zajlott. Ott találkoztak Magyar Péterrel és Vogel Evelinnel, majd kisebb társaságban továbbindultak „afterezni”. Több helyszín ötlete után végül egy bérelhető lakásban kötöttek ki a Nagykörúton.
A szemtanú szerint a lakásban nagy mennyiségű alkohol és egy tálcán fehér por volt látható, de ő nem látta, hogy bárki fogyasztott volna belőle; mindenki inkább ivott. Magyar Péter és Vogel Evelin később kettesben bementek a hálószobába. Abdoul azt is elmondta, hogy a nappaliból később eltűnt a fehér port tartalmazó tálca, amely egy később nyilvánosságra került fotón már a hálószobában volt látható.
A férfi hangsúlyozta: számára az este spontánnak tűnt, több más helyszínt is fontolgattak, ezért nem tartja valószínűnek az előre kitervelt akciót. Meglepte és megijesztette a nyilvánosságra került videó és fotók ügye, és kíváncsian várja, mi lesz az ügy következménye.