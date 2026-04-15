Szuperkórházakat, pénzesőt és rövid várólistákat is ígér Magyar Péter – meglátjuk, teljesül-e
2026. április 15. 11:36
Magyar Péter egészségügyi programja több ezer milliárdos fejlesztést, új kórházakat, béremelést és rövidebb várólistákat ígér. A forrásokat nem nevezik meg.
Magyar Péter és a Tisza Párt egészségügyi programja jelentős átalakításokat ígér: több ezer milliárdos fejlesztéseket, új kórházakat, béremeléseket és rövidebb várólistákat – írta meg az Ellenpont. Ennek pontos forrásait azonban nem nevezték meg.
A párt korábbi, kiszivárgott tervei vitákat váltottak ki, mert felvetették az ingyenes egészségügy megszüntetését, amit Magyar Péter később cáfolt. A hivatalos programban ezzel szemben az állami egészségügy megerősítése szerepel.
A vállalások között szerepel a kórházi infrastruktúra fejlesztése, modern eszközök beszerzése, több egészségügyi dolgozó alkalmazása és jelentős béremelések. A párt szerint ezek célja a várólisták csökkentése és az ellátás minőségének javítása.
A cikk szerint a program részletei és megvalósíthatósága még kérdéses, de a következő időszakban kiderülhet, hogy az ígéretekből mi valósul meg ténylegesen.
Az Ellenpont 25 pontban foglalta össze Magyar Péter ígéreteit, amelyek a következők voltak:
1. Magyar Péter tagadta, hogy megszüntetnék az ingyenes egészségügyet.
2. Tagadta, hogy magánbiztosítókat engednének be az egészségügybe.
3. Azt is tagadta, hogy kórházi ágyakat szüntetnének meg.
4. A programjukban megígérték, hogy évente legalább ötszázmilliárd forinttal növelik az egészségügy költségvetési támogatását.
5. Megígérték, hogy 2030-ra felviszik a GDP hét százalékára az egészségügyi kiadásokat.
6. Minden régióban lesz egy szuperkórház.
7. A várólistákat a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat, a járóbeteg-ellátásban két hónapra fogják csökkenteni.
8. Csökkentik az orvos- és szakdolgozóhiányt, a hiányszakmákban ösztöndíjprogramokat valósítanak meg.
9. Növelik a nővérek számát úgy, hogy egy orvosra 2,5 nővér jusson.
10. Évente harmincmilliárd forintot fordítanak arra, hogy ösztöndíjprogramok induljanak az egészségügyi hiányszakmákban tanuló szakdolgozóknak és kezdő orvosoknak.
11. Jelentősen emelik a béreket a nem orvosi munkakörökben.
12. Nyilvánossá teszik az intézményi minőségi és betegelégedettségi mutatókat.
13. 2027 végére minden régióban biztosítanák, hogy a mentő 15 percen belül a helyszínre érkezzen.
14. A mentőszolgálatnál korszerűsítik az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat, felgyorsítják a digitalizációt és beruházásokat indítanak.
15. Lecserélik a tíz évnél idősebb vagy háromszázezer kilométernél többet futott mentőautókat.
16. Új mentőhelikoptereket szereznek be.
17. Azt állították, egyetlen vidéki kórházat sem zárnak be.
18. Az egészségügy állami finanszírozását emelik, ezzel megszüntetik a kórházak eladósodását.
19. Arra is pénzt adnak, hogy országos programokat indítsanak a dohányzás és az alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében.
20. Betiltják az egészségtelen élelmiszerek gyerekeknek szóló reklámjait. Figyelmeztető címkéket helyeznek az egészségtelen élelmiszerekre. Szigorúan büntetik az egészségtelen alapanyagok és élelmiszerek felhasználását a közétkeztetésben, illetve az ilyen termékek árusítását az iskolákban.
21. Korosztályokra szabott egészségfejlesztő programokat indítanak a 3., a 7. és a 10. osztályban.
22. Általános egészségügyi állapotfelmérést biztosítanak a 35 és 64 év közötti korosztályba tartozóknak.
23. Mobil szűrőbuszokat indítanak, hogy többen vegyenek részt a szűrővizsgálatokon.
24. Felnőtteket segítő védőnőket, közösségi egészségőröket alkalmaznak az állami költségvetésből a hátrányos helyzetű településeken.
25. Biztosítják, hogy a betegek legfeljebb harminc napon belül jussanak el a pontos diagnózishoz és a kezelés megkezdéséhez.
A következő napok, hónapok nagy kérdése lesz, hogy a Tisza Párt végrehajtja-e az ígéreteit. Ezt a választókkal együtt mi is figyelni fogjuk.
