Szuperkórházakat, pénzesőt és rövid várólistákat is ígér Magyar Péter – meglátjuk, teljesül-e

Szerző: Gondola

2026. április 15. 11:36

Magyar Péter egészségügyi programja több ezer milliárdos fejlesztést, új kórházakat, béremelést és rövidebb várólistákat ígér. A forrásokat nem nevezik meg.

Magyar Péter és a Tisza Párt egészségügyi programja jelentős átalakításokat ígér: több ezer milliárdos fejlesztéseket, új kórházakat, béremeléseket és rövidebb várólistákat – írta meg az Ellenpont. Ennek pontos forrásait azonban nem nevezték meg.

A párt korábbi, kiszivárgott tervei vitákat váltottak ki, mert felvetették az ingyenes egészségügy megszüntetését, amit Magyar Péter később cáfolt. A hivatalos programban ezzel szemben az állami egészségügy megerősítése szerepel.

A vállalások között szerepel a kórházi infrastruktúra fejlesztése, modern eszközök beszerzése, több egészségügyi dolgozó alkalmazása és jelentős béremelések. A párt szerint ezek célja a várólisták csökkentése és az ellátás minőségének javítása.

A cikk szerint a program részletei és megvalósíthatósága még kérdéses, de a következő időszakban kiderülhet, hogy az ígéretekből mi valósul meg ténylegesen.