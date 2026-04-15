Magyar Péter a közmédia híradóiban jelentette be, hogy felfüggeszti a közmédia hírszolgáltatását

Szerző: Gondola

2026. április 15. 09:36

Magyar Péter a közmédiában jelentette be: kormányra kerülve felfüggesztenék a hírszolgáltatást, és új, „független” médiarendszert hoznának létre.

Magyar Péter a közmédia vendége volt szerda reggel. A pártvezetőt jövőbeli terveiről kérdezték, ő gyakran fenyegetéssel és vádaskodással válaszolt. Például bejelentette, hogy felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását, amint hatalomra kerülnek.

– Felfüggesztjük a közmédia hírszolgáltatását – jelentette be Magyar Péter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! műsorában, majd szokás szerint göbbelsi propagandát és Észak-Koreát emlegetett, és személyeskedett.

Megismételte korábbi állítását, miszerint az ő szemében Sulyok Tamás nem köztársasági elnök, majd kijelentette, hogy a műsor után vele és a többi pártvezetővel (Orbán Viktor és Torockai László) fognak egyeztetni a Sándor-palotában.

A műsorvezető figyelmeztette, kicsit erősnek érzi a magyar köztársasági elnökkel szembeni kijelentéseit, és kérte a pártelnököt, leendő miniszterelnököt, hogy változtasson a hangnemen, mert nem vele van vitája, a céljuk, hogy megszólítsák a hallgatókat, mert hatszázezren hallgatják jelenleg a műsort, és engedje meg azt is, hogy kérdéseket tegyen fel neki.

A riporter egyben emlékeztette, a választási kampány véget ért, most már a jövőről kellene beszélni normális stílusban.

Arra a kérdésre, megtartják-e a rezsicsökkentést, a pártelnök úgy reagált, az ügyvezető kormány feladata lesz visszatölteni az energiakészleteket a következő hetekben. Elmondta, hogy ők diverzifikálni fogják a forrásokat, és a lehető legtöbb irányból szerzik majd be az energiát, majd ígéretet tett arra, hogy továbbra is vásárolnak majd orosz olajat.

Ha akarnánk, sem tudnánk leválni jelenleg az orosz kőolajról, a magyaroknak az az érdeke, hogy három irányból érkezzen a kőolaj.

Reménykedett (!), hogy a Barátság kőolajvezeték újraindulhat a következő időszakban.

Magyar Péter szeretné megtartani a hatósági árat is, de álláspontja szerint van több megoldás is, ezek egyike, hogy az üzemanyag áfatartalmát csökkentik. „Egyeztetünk a Mol vezetőivel is a következő időszakban” – közölte, majd ígéretet tett arra, a tűzifa áfáját is csökkentik.

A Tisza Párt elnöke arra is ígéretet tett, kormányfőként minden magyar embert képviselni fog, a Fidesz-szavazókat is – bár ennek eddig kevés jelét mutatja a Tisza párt és média támogatói.

A pártelnök a rádióinterjút követően az M1 műsorában folytatta, ahol szintén közölte, a kormányalakítást követően azonnal felfüggesztik a hírszolgáltatást az M1-en, és megteremtik a „független, objektív” médiát (ami alatt valószínűleg a vele szimpatizáló újságírókat érti). Magyar Péter itt is göbbelsi propagandázott egyet, majd ígéretet tett, hogy mindenkit képvisel majd a Tisza Párt által támogatott kormány. A bevándorláspolitikáról közölte, megtartja a déli határon a kerítést, és nem fog beengedni egy bevándorlót sem.

A műsorvezető emlékeztette, törvényi kötelességük a folyamatos hírközlés, ahhoz, hogy felfüggesszék a hírközlést, át kell írniuk a médiatörvényt, erre a pártelnök közölte, törvényesen fognak eljárni.

Arról, hogy sikerül-e hazahozni a befagyasztott uniós forrásokat, Magyar Péter elmondta, az Európai Bizottság elnökével egyeztetett, és négy feltételt fognak teljesíteni ennek érdekében: korrupcióellenes intézkedéseket eszközölnek, visszaszerzik a nemzeti vagyont, valamint „függetlenné” teszik a magyar nyomozó- és igazságszolgáltatást és visszaadják a magyar sajtó „függetlenségét”.

– Augusztus végéig kiderül, hogy négyezermilliárdot haza tudunk-e hozni. Azon leszünk, hogy hazahozzuk, és jól, hatékonyan használjuk fel – mondta, kiemelve, a magyar kórházakra, kiskórházak fejlesztésére, közlekedésfejlesztésre, energiahatékonyságra fordítják majd ezeket a pénzeket.

A Fidesz-kormány által létrehozott családtámogatásokkal kapcsolatban azt ígérte, megtartják, ahogyan a 13. havi nyugdíjat is.

A legfontosabb, hogy fenntartjuk az energiabiztonságot, legyen ez rezsi vagy épp benzin, és ez fenntartható legyen

– mondta Magyar Péter, azt ígérve, csak jobb lesz minden.

Magyar Péter mindkét interjúban jelezte, hogy a közmédia után az általa illegitimnek tartott Sulyok Tamáshoz megy, a köztársasági elnök ugyanis mára hívta össze a parlamentbe jutott pártok vezetőit.