Budapestre érkezik a Bajnokok Ligája trófeája, csocsórekorddal készülnek az Erzsébet téren

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 13. 12:37

A UEFA Bajnokok Ligája trófeája szombaton Budapestre érkezik: az érdeklődők az Erzsébet téri óriáskerék előtt fotózkodhatnak a legrangosabb európai kupasorozat serlegével.

Az egész napos rendezvényt a Bajnokok Ligája egyik szponzora, a Heineken szervezi. A programok között csocsó-világbajnokok bemutatói, futballaktivitások és zenei események is szerepelnek.

A szervezők tájékoztatása szerint különleges rekordkísérletre is sor kerül: az ország legnagyobb, 7,2 méteres csocsóasztalánál szeretnék elérni, hogy egyszerre a lehető legtöbben játsszanak együtt.

Az eseményt szombaton 10.30 és 19 óra között rendezik meg az Erzsébet téren. A belépés ingyenes, ugyanakkor a program kizárólag 18 éven felüliek számára látogatható.

Az idei UEFA Bajnokok Ligája döntőjét május 30-án rendezik a Puskás Arénában, ahol az Arsenal és a Paris Saint-Germain csap össze a trófeáért.