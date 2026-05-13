Budapestre érkezik a Bajnokok Ligája trófeája, csocsórekorddal készülnek az Erzsébet téren
A UEFA Bajnokok Ligája trófeája szombaton Budapestre érkezik: az érdeklődők az Erzsébet téri óriáskerék előtt fotózkodhatnak a legrangosabb európai kupasorozat serlegével.
Az egész napos rendezvényt a Bajnokok Ligája egyik szponzora, a Heineken szervezi. A programok között csocsó-világbajnokok bemutatói, futballaktivitások és zenei események is szerepelnek.
A szervezők tájékoztatása szerint különleges rekordkísérletre is sor kerül: az ország legnagyobb, 7,2 méteres csocsóasztalánál szeretnék elérni, hogy egyszerre a lehető legtöbben játsszanak együtt.
Az eseményt szombaton 10.30 és 19 óra között rendezik meg az Erzsébet téren. A belépés ingyenes, ugyanakkor a program kizárólag 18 éven felüliek számára látogatható.
Az idei UEFA Bajnokok Ligája döntőjét május 30-án rendezik a Puskás Arénában, ahol az Arsenal és a Paris Saint-Germain csap össze a trófeáért.