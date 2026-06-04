Bóka János levélben fordult az Európai Bizottsághoz a köztársasági elnök elleni "gyűlöletkampány" miatt

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 4. 13:39

Levélben tájékoztatta Michael McGrath európai biztost Bóka János arról, hogy állítása szerint a miniszterelnök és a Tisza Párt a köztársasági elnök eltávolítására törekszik.

Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, korábbi európai uniós ügyekért felelős miniszter levélben tájékoztatta Michael McGrathot, az Európai Bizottság jogállamisági kérdésekért felelős biztosát arról, hogy állítása szerint a magyar miniszterelnök politikai gyűlöletkampányt folytat a köztársasági elnök ellen, és kész eltávolítani őt hivatalából.

A politikus a közösségi oldalán azt írta, hogy Michael McGrath a napokban Magyarországon járt, ahol illetékes miniszterekkel, valamint az Országgyűlés kormánypárti bizottsági elnökeivel találkozott, az ellenzék képviselőivel azonban nem.

Bóka János közlése szerint ezért – mivel személyesen nem volt lehetősége tájékoztatni a biztost – levélben ismertette vele, hogy a magyar miniszterelnök és a Tisza Párt milyen „gyűlöletkampányt folytat” a köztársasági elnök ellen, és hogyan próbálja őt eltávolítani hivatalából, akár személyre szabott jogalkotás, illetve alaptörvény-módosítás segítségével.

Hozzátette, hogy levelében részletesen hivatkozott az Európa Tanács égisze alatt működő Velencei Bizottság állásfoglalásaira a személyre szabott jogalkotásról, valamint arra, hogy ezek miért ellentétesek az európai jogállamisági normákkal.

Mint írta, fontosnak tartja, hogy az Európai Bizottság a rendelkezésére álló jogállamisági mechanizmusokon és eljárásokon keresztül erre a jelenségre is figyelemmel legyen.

Bóka János szerint Magyarországot alkotmányos krízis fenyegetheti abban az esetben, ha a magyar miniszterelnök és a Tisza Párt kétharmados többségével visszaélve személyre szabott jogalkotás útján próbálja meg eltávolítani a köztársasági elnököt hivatalából.