Máthé Zsuzsa KDNP-s országgyűlési képviselő: hidegrázós, felemelő érzés és óriási felelősség

Szerző: Gondola

2026. április 29. 18:36

Az újdonsült kereszténydemokrata országgyűlési képviselő két perces bemutatkozó videót tett közzé a közösségi média oldalán. Érdemes rászánni ezt az időt.

Hidegrázós, felemelő érzés és óriási felelősség; köszönöm a megelőlegezett bizalmat – írta Máthé Zsuzsa, jogász, történész, újságíró, a Szent István Intézet igazgatója, négygyermekes édesanya közösségi oldalán arról, hogy az újonnan megalakuló Országgyűlésben a KDNP-frakció tagjaként képviselheti a keresztény értékeket, illetve azokat a kérdéseket, amelyekkel eddig is foglalkozott – „ugyan ellenzéki pozícióból, de konstruktívan, mindig a magyar emberek üdvét szem előtt tartva”.

„Ígérem, legjobb tudásom szerint fogok törekedni a keresztény tanítások, az emberi méltóság, az emberi élet tisztelete, a családok melletti kiállás megvalósulására, a közbeszéd színvonalának emelésére. Köszönöm, ha imáitokban hordozzátok a munkánkat!” – tette hozzá Máthé Zsuzsa.

Bemutatkozó videójában felidézte, „politikai keresztségét” az 1988-as erdélyi falurombolás elleni tüntetésen szerezte, azóta követi figyelemmel a magyar közéletet.

„Jogászként és történészként végeztem, az elmúlt években pedig dolgoztam a családpolitika különböző területein, minisztériumban, háttérintézményben. Az utóbbi években a Szent István Intézet igazgatójaként ismerhettek. Olyan ügyeket karolhattunk fel kollégáimmal, amelyekben őszintén hiszünk. Ilyen a krízisben lévő várandós édesanyák segélyhívó száma, a "Veletek az első pillanattól kezdeményezésünk", vagy a digitális gyermekvédelemhez kapcsolódó innovatív programjaink, a digitális böjt és az analóg november, amelyekbe sok száz iskola, több ezer diák kapcsolódott be” – sorolja korábbi tevékenységeit.

„Hiszek abban, hogy a közéletben nélkülözhetetlen a keresztény szemlélet: az élet és az emberi méltóság tisztelete, a családok, a gyermekek jövője, a közösségeink biztonsága, és a hitből fakadó értékek társadalmunk alapját képezték történelmünk egésze során, és nincs ez másként ma sem” – szögezi le.

„Ellenzéki képviselőként azért dolgozom majd, hogy ezek az alapok tovább erősödjenek, és hogy Magyarország olyan hely maradjon, ahol jó élni, dolgozni, és jövőt tervezni” – hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus, hozzátéve: „azon leszek, hogy felnőjek a megtisztelő feladathoz, és hazánk egyetlen történelmi, világnézeti pártjának képviselőjeként a keskeny, de helyes úton járjak a közélet sokszor zavaros világában.”