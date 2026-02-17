Mátyás király példája ma is erőt és sok tanulságot ad

Szerző: Molnár Pál

2026. február 17. 07:04

A Mathias Rex Történelmi Hagyományőrző Egyesület a Mátyás-kori zsoldoscsapatok tábori életét mutatja be, a Hadtörténeti Múzeum bemutatóján pedig interaktívan ismerkedhetnek meg a látogatók a Mátyás-kori fegyverekkel és a lovagi kultúrával. Azaz a nagyon is időszerű értéket, a honvédő szellemiséget történelmi példákkal elevenítik föl.

Tematikus családi napot rendeznek Mátyás király születésének évfordulója alkalmából február 28-án a budai Várban, ahol többek közt középkori vásári forgataggal, hagyományőrzők műsorával és múzeumi kalandjátékkal idézik meg Hunyadi Mátyás korát – írja az MTI.

Történelmünket erőforrásként akarják buzogtatni a szervezők.

A kezdeményezés felidézi, hogy pár évtizeddel ezelőtt egy szélsőséges kulturális miniszter be akarta tiltani a történelemérettségit. Ne tömjék a fejüket fiataljaink históriánk tényadataival.

Gondoljunk csak bele.

Térségünkben lopják a magyar történelmet. Vannak történelem nélküli népek. És érzik, hogy történelemre szükségük lenne. Ezért a magyar vezérekből, tudósokból, művészekből egyszer csak nem magyar történelmi alakok lesznek – ott. Még ünneplik is saját népük fiainak – lányaiknak – füllentve a magyar kiválóságukat.

Miért? Azért,

mert történelemre szükség van.

Épp ezért akarta betiltani a történelemérettségit a szélsőséges miniszter: a magyar fiatalok ne lehessenek büszkék hős elődeikre. Köztük Mátyásra sem, akinek bús hadát Bécsnek büszke vára nyögte.

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumába idén is megrendezik az

Ünnepeljük Mátyás királyt!

című nagyszabású családi, tematikus napot. Kiemelt téma lesz például a Mátyás király számára jelentős csillagjóslás.

Nézzük csak,

mit írt Balassi Bálint egy évszázaddal Mátyás után

a csillagjóslást is említve (némileg tekervényes reneszánsz mondatban): „Ha atyánk Mátyás királnak, Károly császárnak nem volt kárára, sőt nagy hasznára az Diákság, Asztrológia azonképpen; ha Cortes Ferdinandusnak, ki jeles versszerző volt (az ki jobb részre az egész Indiát, kinek nova terra a neve, megholdottatta Károly császárnak), nem hozott szégyent, sem kárt az Diákság, mi időnkben Swendi Lázárnak nem ártott, sőt használt az Philosophia, Geometria, mi miért irtózunk úgy az jó bölcs tudomántól, ha látjuk, hogy az nem tompítja, hanem igen megjobbítja szablája élét vele.”

Balassi is a történelemhez nyúlt, hogy

nagyon is modern tartalmat, a tudomány tiszteletét fénybe állítsa.

És Mátyást „atyánk”-ként említette.

A Musica Historica-koncerten Mátyás király korából, a 15. század második feléből hallhatnak világi és egyházi muzsikát a látogatók.

Igen:

latin és magyar szövegű zenei kincsek (is) évszázadokon át őrizték hős királyaink emlékét,

és őrzik ma is „István királynak szíve gazdagságát, László királynak vitéz lovagságát…”

Külön jó és szép, hogy a történelmi értékeket családi napon, családi környezetben viszik közel a magyar fiatalokhoz, a magyar gyerekekhez.

Ókori mondás: a történelem az élet tanítómestere. Újkori keserű megállapítás: a történelem arra tanít, hogy soha senki semmit nem tanult a történelemből.

Nos, ez utóbbin kell változtatnunk, és ezt úgy tehetjük meg: hogy

megismerjük azt a történelmet, amelyből tanulhatunk.

Mátyás király kora is sok megfontolni való tanulsággal szolgál nekünk, az őt tisztelő utódoknak.

Főkép: Mátyás király szülőháza Kolozsvárt.