Mihálffy Béla méltósággal vonul vissza a közéleti szerepvállalástól

Szerző: Gondola

2026. április 21. 11:36

Mihálffy Béla bejelentette visszavonulását a közéletből, több mint 20 év szolgálat után. A választási eredményt elfogadja, hangsúlyozva a közösségért végzett munkát.

„A választópolgárnak mindig igaza van!” Ez az a gondolat, ami a több mint két évtizedes közösségi szolgálatom és politikai munkám során végigkísért. Most búcsút mondok ennek a szolgálatnak és végleg visszavonulok a közéleti szerepvállalástól – írta közösségi oldalán Homokhátság és Szeged KDNP-s, leköszönő országgyűlési képviselője.

Mihálffy Béla hozzátette:

nem keserűséggel távozik, hanem azzal az érzéssel, hogy megtette, amit meg lehetett tenni Kiskundorozsmáért, Szegedért és a Homokhátságért.

Gratulált a Tisza Párt jelöltjének a győzelemhez, munkájához sok sikert és kitartást kívánt, és köszönetet mondott mindenkinek, aki végigkísérte a két évtizedes úton, „a támogatóknak, az aktivistáknak, a szavazóknak és a kritikusoknak is”. A KDNP-s országgyűlési képviselő hangsúlyozta: