Leó pápa felhívása a Szentföldért: Térjenek vissza a tárgyalásokhoz az igazságos megoldásról

Szerző: Magyar Kurír, Gondola

2026. július 27. 16:03

A Szentatya július 26-án, vasárnap az Úrangyala imádság alkalmával Ciszjordánia és a Gázai övezet kapcsán azt kérte, tartsák tiszteletben minden ember „egyenlő méltóságát”, elutasítva az „újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket”. Arra szólított minden érintett felet a Közel-Kelet kapcsán, hogy függesszék fel a támadásokat, nyissanak teret a párbeszédnek és a diplomáciának.

XIV. Leó pápa a következő szavakkal emelte fel hangját a békéért és a kiengesztelődésért: Sürgető felhívással fordulok a felelősökhöz, hogy

térjenek vissza a tárgyalásokhoz olyan igazságos politikai megoldásról, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul,

valamint utasítsák el az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket, különösen azokat, amelyek sértik a valamennyi vallás szent helyeit megillető tiszteletet és azok status quóját.

Megújítom továbbá felhívásomat a Közel-Kelet egészének helyzetével kapcsolatban, ahol a katonai műveletek fokozódása ismét erőszakot és pusztítást hozott, súlyosan veszélyeztetve számos civil életét, és tovább súlyosbítva az ivóvíz- és villamosenergia-hiányt. Szívem mélyéből kérem az összes érintett felet, hogy függesszék fel a támadásokat, és sürgősen nyissanak ismét teret a párbeszédnek és a diplomáciának, hogy mielőbb eljussanak az egész térség által oly nagyon vágyott békéhez.

Imádkozzunk továbbra is mindazokért a népekért, amelyek háborútól szenvednek. Érintse meg az Úr a felelősök szívét, és világosítsa meg értelmüket, hogy mielőbb eljussanak a kiengesztelődéshez és a békéhez.