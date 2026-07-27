Újabb országjárásra indul Magyar Péter

Szerző: Infostart, Gondola

2026. július 27. 14:15

Három pillérre, a gyógyszeráfára, a tűzifaáfára és az iskolakezdési támogatásra alapozta Magyar Péter hétfői napirend előtti felszólalását, amelyen beszámolt 70 napos kormányzásának eddigi egyéb eredményeiről is. Értékelte a tusnádfürdői Orbán Viktor-beszédet is. Bejelentette: újra országjárásra indul.

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdte újabb kétnapos rendkívüli ülését az Országgyűlés, amely hétfőn megválaszthatja Sonnevend Pál egyetemi tanárt alkotmánybírónak Hende Csaba helyére. Megvitatják a vagyonvisszaszerzési hivatalról és az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról szóló törvényjavaslatokat is. Napirend előtt a kormányfő úgy fogalmazott, ezekre a hetekre úgy fogunk visszagondolni, amikor visszatért a vita, visszatért a párbeszéd, ezt követően boldog születésnapot kívánt a Fidesz új frakcióvezetőjének, Bóka Jánosnak.

A párbeszéd különösen fontos számára akár az államfőválasztás, akár az ügynöktörvény kapcsán, hisz abban, fontos a változás, az a munka is, amely sokszor nem kerül az újságok címlapjára:

szeptembertől áfamentesek a vényköteles gyógyszerek, nincs olyan háztartás, amelyet ne érintene a döntés,

legfőképp akkor, ha van nyugdíjas a családban; aki több készítményt szed, annak az éves megtakarítása akár több tízezer forint is lehet. Még akkor is fontos, ha kevésbé eladható, mint egyes hálószobatitkok vagy személyi kérdések, mert ez is része a rendszerváltásnak 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás: 400 ezer magyar gyermek számára segítség, a Fidesz-kormány nem segített senkinek. Vita lehet, hogy jó helyre megy-e a pénz; de minden döntésnél lehet választani a gyorsaság, az egyszerűség, valamint a méltányosság között. Kutatások bizonyítják, hogy az egyszülős családok viselik a legnagyobb terhet. A legrászorultabbak kasszájából kétszer akkora arányban vesz ki az oktatás, mint a tehetősebbekéből, akik viszont fel is ajánlhatják a pénzt olyanoknak, akiknek szükségesnek látják tűzifaáfa-csökkentés 27-ről 5 százalékra: az Orbán-kormány úgy beszélt rezsicsökkentésről, mintha az mindenkinek járna, pedig 1,5 millió ember tűzifával fűt, jellemzően a rosszabb házakban élő családok, ezeket a családokat is bevonják a valódi rezsicsökkentésbe. Magyar Péter aláhúzta, nem szabad, hogy az alapkiadások közül válasszanak az emberek.

Túl ezen elmondta, hogy

az ország csatlakozik az Európai Ügyészséghez

a kormány hazahozza az uniós pénzeket

csökkentették az állami kiadásokat

átírják a költségvetést

8 évre csökkentik a mandátum időtartamát

előírták kekvák revízióját, felszámolását

megvédték a kárpátaljai magyarok jogait

új alapokra helyezték a V4-es együttműködést,

de ezek mind nem olyan fontosak, mint a megélhetést és a méltóságot segítő, fent felsorolt három döntés, amely igazi rendszerváltozást hoz az oligarchák gazdagítása után.

Tusnádfürdő és Fidesz

Értékelte a Orbán Viktor Fidesz-elnök tusnádfürdői beszédét is, amely szerinte egy unalomba fulladó szereplés ma már, élesen kritizálta hivatali elődjét, aki szerinte annak drukkol, hogy az országnak gazdaságilag minél rosszabb legyen, mert az a Fidesznek jobb

„Azt tudom mondani, hogy amit a gyáva főnökük mondott, az szégyen, szégyen, szégyen” – fordult a Fidesz-frakció felé. Feltette a kérdést: ha olyan jó vezető Orbán Viktor, miért áll rosszabbul a Fidesz, mint 30 éve bármikor? És hogy lehet, hogy 16 év után ide jutottak a kórházak, az idősotthonok, a gyermekotthonok; megdolgoztak politikai sorsukért Magyar Péter értékelése szerint. Szerinte „be lehet fejezni a nem voltam ott, nem tudtam róla turnét, már senki nem hisz önöknek". Azt üzente a Fidesz megmaradt szavazóinak, hogy Orbán Viktor nem mond nekik igazat, amikor a fiatalokra keni a választási vereséget, de ezt szerinte ők is tudják, nincs olyan társadalmi csoport, régió, iskolai végzettség, amelyben a Fidesz megközelítené a Tisza Pártot. A Fidesz szavazóit ugyanúgy a nemzet részeinek nevezte, a kormány az ő méltóságukért és ellátásukért is dolgozik minden nap.

Elszámoltatás

Bejelentette,

csak a Miniszterelnökséget 106 milliárd forintot érintő feljelentés történt, tízmilliárdok mentek el médiaelemzésre, kisegyházra, egyebekre.

Informatikai rendszerekre is elmentek feleslegesen milliárdok, itt is tettek feljelentéseket, mint ahogy a gazdasági tárcánál is, az Eximbankkal kapcsolatban.

Hosszan sorolta a múlt héten már ismertetett korrupciógyanús eseteket, amelyekről a Kormányszóvivői tájékoztatón szólt a kormányfő, összesen mintegy 1300 milliárd forint volt érintett; ehhez képest az iskolakezdési támogatás összesen 40 milliárd forint a költségvetésnek. Ezután arra terelte a figyelmet, hogy nem fogják megengedni, hogy az egyes döntések aláíróinak neve rejtve maradjon, bár ezért a Fidesz és a KDNP ma mindent megtesz, de „tudunk mindent, előttünk vannak a papírok”, minden magyar meg fogja ismerni az igazság minden részletét, be fogják mutatni minden szegletéig az orbáni örökséget. Fel fogják tárni, hol az elrejtett közvagyon, vissza fogják szerezni azt. Cél az is, hogy ilyet ne lehessen megtenni.

Új emberek, országjárás

A Kehi új vezetőjét, Szeverényi Dávidot bemutatva elmondta, közel 70 pályázó közül választotta ki, Sonnevend Pál pedig a Tisza Párt AB-jelöltje lesz, az ELTE korábbi dékánja lesz, aki dolgozott korábban Sólyom László mellett is, alkotmányjog-tudós. Hangsúlyozta, a biztos választók háromnegyede most mellettük áll, soha ennyien még nem támogattak induláskor kormánypártot. Szerinte 4,5 millió ember adott nekik megelőlegezett bizalmat, ez pedig óriási felelősség, hogy meghallják a családok, a munkavállalók, a vállalkozók, az idősek és fiatalok hangját is. Bejelentette: újra országjárásra indul, immár miniszterelnökként, a korábbi két, pártelnökkénti országjárás után.