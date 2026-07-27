Semjén Zsolt: „A magyarság örök, újult erővel megyünk tovább!”

Szerző: Gondola

2026. július 27. 11:36

Nekünk, kereszténydemokratáknak Tusványos nemcsak egy reálpolitikai szellemi műhely, hanem egy olyan lelki közösségi találkozás is, ahol a magyar nemzeti összetartozás mindig megérint – írta közösségi oldalán Semjén Zsolt, köszönetet mondva minden szervezőnek, résztvevőnek. „A magyarság örök, újult erővel megyünk tovább!” – fogalmazott a KDNP elnöke.

A Gondola korábban beszámolt róla, hogy a KDNP elnöke előző hét pénteken tartott előadásában többek között arról beszélt, hogy bár kormányok jönnek-mennek, de a fundamentumok állnak és elvehetetlenek. „Az egész általam irányított nemzetpolitikát a kezdetektől arra építettem, hogy visszacsinálhatatlan legyen.”

Mindaz, amit az elmúlt másfél évtizedben az emberekbe, a magyarságukba, az oktatásukba, a magyar iskolákba tettünk, az megmarad

– szögezte le a nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetésen a KDNP elnöke, aki Kató Béla erdélyi református püspököt idézve azt mondta, „úgy éljük itt túl a világ változásait, hogy ha van tíz jó évünk, abból ki lehet bírni tíz rosszat”.