Nacsa Lőrinc: A DK visszatért a külhoni magyarok elleni hergelés legsötétebb időszakához

Szerző: Gondola

2026. február 18. 15:05

Nacsa Lőrinc: A Demokratikus Koalíció visszatért a külhoni magyarok elleni hergelés legsötétebb és legszégyenteljesebb időszakához, 2004. december 5-höz: óriásplakátkampányt indít a határon túliak szavazati jogának elvételéről.

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár (KDNP) Facebook-oldalán élesen bírálja a Demokratikus Koalíció azon bejelentését, miszerint óriásplakát-kampányt indít a határon túli magyarok szavazati jogának elvételéért.

Ezt a lépést a 2004. december 5-i, kettős állampolgárságról szóló népszavazás kampányához hasonlítja, amelyet a külhoni magyarok elleni „hergelés” időszakaként említ.

Az államtitkár szerint Dobrev Klára és pártja megosztó politikát folytat, és gyűlöletkeltéssel próbálja szembeállítani az anyaországi és a határon túli magyarokat.

Úgy fogalmaz, hogy a DK ezzel „a legszégyenteljesebb” korszakot idézi vissza.

Nacsa Lőrinc hangsúlyozza: a külhoni magyarok nem önszántukból kerültek az ország határain kívülre, hanem történelmi döntések következtében, és több mint egy évszázadon át megőrizték nemzeti identitásukat.

Kiemeli, hogy a kormány az elmúlt 16 évben azon dolgozott, hogy a külhoni magyarság a nemzet egyenrangú és elválaszthatatlan része legyen.

Leszögezi, hogy minden magyar állampolgár egyenlő, nincs különbség „első- és másodrendű” magyar között, ezért a határon túli magyarokat is megilleti a választójog. Végül felszólítja a DK-t, hogy hagyjon fel a megosztó kampánnyal, és a külhoni magyaroktól inkább hitet és hazaszeretetet tanuljon.

Utoljára frissítve: 2026. február 18. 15:12