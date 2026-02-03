Nemzetközi Vallásszabadság Csúcstalálkozó: díjat kapott a Hungary Helps Program és Magyarország

Szerző: Gondola

2026. február 3. 09:06

Washingtonban kitüntetéssel ismerték el a Hungary Helps Programot és Magyarországot az üldözött keresztények és vallási kisebbségek segítésében végzett példamutató tevékenységért a Nemzetközi Vallásszabadság Csúcstalálkozó alkalmából.

Az elismerést Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára vette át a magyar nagykövetségen, a hétfőn kezdődő nemzetközi konferencia nyitóünnepségén.

Az államtitkár kiemelte, hogy Magyarország történelme során megtapasztalta, mit jelent a szabadságért és a vallásszabadságért való küzdelem, például a 20. századi totalitárius diktatúrák idején. A Hungary Helps Program alapvető megközelítése az emberközi kapcsolatok erősítése, így a segítség közvetlenül a rászoruló közösségekhez jut el.

A program 2026-os tervei között szerepel iskolák és templomok felújítása Szíriában, gyermekek támogatása Pakisztánban, templomépítés Irakban, valamint egészségügyi segítség nyújtása Nigériában.

A díjat átadó David Trimble, a Vallásszabadság Intézet elnöke kiemelte, hogy Magyarország közvetlen és célzott segítséget nyújt a rászorulóknak. Takács Szabolcs, a magyar nagykövet hangsúlyozta, hogy a nagykövetség házigazdasága a csúcstalálkozó nyitóeseményének szimbolizálja Magyarország hosszú távú elkötelezettségét a vallásszabadság mellett.

A csúcstalálkozón két további díjazott is volt: Katrina Lantos Swett, a Lantos Emberi Jogi Alapítvány elnöke, valamint Sam Brownback, az Egyesült Államok nemzetközi vallásszabadságért felelős különleges megbízatású nagykövete. A hétfőn kezdődő konferenciára 1800–2000 résztvevőt várnak, köztük az amerikai kormány képviselőit, európai politikusokat, valamint nigériai és szíriai vallási vezetőket.