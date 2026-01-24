Orbán Viktor: a Fidesz-kormányzat alatt százmilliárdnyi befektetés érkezett a kaposvári ipari parkba
A Fidesz-kormányzat alatt 100 milliárd forintnyi befektetés érkezett a kaposvári ipari parkba - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén szombaton Kaposvárt.
Kiemelte: régi a Fidesz és Kaposvár
barátsága, "amire az jellemző, hogy sohasem untuk meg egymást",
majd egy Szita Károly polgármesterrel 1994-ben folytatott beszélgetést felidézve arról beszélt, miket kért a városvezető akkor Kaposvár fejlesztéséhez, hogy igazi, minőségi életet nyújthassanak az itt élőknek.
Mint mondta, Szita Károly már akkor is útfejlesztéseket kért, hogy
"Somogyország ne a világ vége legyen",
valamint azt, a főiskolát tegyék egyetemmé, és kiállt a a kórház fejlesztése mellett. Orbán Viktor megemlítette: a Fidesz elképzelése szerint mindenhol erős megyei kórházat kell fenntartani.
A kaposvári színház felújítás kapcsán pedig kijelentette, hogy Szita Károly a kiemelkedő,
minőségi kultúra szükségessége
mellett érvelt.
Borítókép: Kaposvár, 2026. január 24. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (középen) a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában 2026. január 24-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán