Orbán Viktor: a Fidesz-kormányzat alatt százmilliárdnyi befektetés érkezett a kaposvári ipari parkba

Szerző: MTI

2026. január 24. 14:40

Somogyország már nem a világvége, jó utak kötik össze az ország központjával és más magyar tájakkal. A minőségi kultúra is jelen van Kaposvárt - hangzott el a Digitális Polgári Körök gyűlésén.

A Fidesz-kormányzat alatt 100 milliárd forintnyi befektetés érkezett a kaposvári ipari parkba - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén szombaton Kaposvárt.

Kiemelte: régi a Fidesz és Kaposvár

barátsága, "amire az jellemző, hogy sohasem untuk meg egymást",

majd egy Szita Károly polgármesterrel 1994-ben folytatott beszélgetést felidézve arról beszélt, miket kért a városvezető akkor Kaposvár fejlesztéséhez, hogy igazi, minőségi életet nyújthassanak az itt élőknek.

Mint mondta, Szita Károly már akkor is útfejlesztéseket kért, hogy

"Somogyország ne a világ vége legyen",

valamint azt, a főiskolát tegyék egyetemmé, és kiállt a a kórház fejlesztése mellett. Orbán Viktor megemlítette: a Fidesz elképzelése szerint mindenhol erős megyei kórházat kell fenntartani.

A kaposvári színház felújítás kapcsán pedig kijelentette, hogy Szita Károly a kiemelkedő,

minőségi kultúra szükségessége

mellett érvelt.

Borítókép: Kaposvár, 2026. január 24. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (középen) a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában 2026. január 24-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán