A magyar miniszterelnök helyre tette a kijevi erőlködést

Szerző: magyarhirlap

2026. január 24. 11:08

A magyar kormányfő közösségi oldalán tette helyre Kijev beavatkozási kísérletét.

"Az ukránok beindultak. Fenyegetőznek és nyíltan beavatkoznak a magyar választásokba. Az a cél vezérli őket, hogy pénzt szerezzenek és benyomuljanak az unióba, amint lehet.

Magyarországnak az Európai Unió tagjaként joga van erre nemet mondani. És a mi nemzeti kormányunk nemet is mond.

Nem akarjuk, hogy a magyar családok pénzét Ukrajnába küldjék, és nem akarjuk, hogy Magyarországot háborúba sodorják.

Meg kell mutassuk, hogy a magyarokat nem lehet megfenyegetni. Nem olyan fából faragtak minket. Brüsszel mellett üzenjük meg Kijevnek is: nem fizetünk!" - írta Orbán Viktor.