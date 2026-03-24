Orbán Viktor a fiataloknak: ha Magyarországon ukránbarát kormány alakul, keresztet vethettek a következő húsz évetekre

Szerző: Gondola

2026. március 24. 21:35

Orbán Viktor nagykanizsai kampánygyűlésén a közelgő választás tétjét a biztonság és a stabilitás megőrzéseként határozta meg, és külön üzent a Tisza Párt támogatóinak is.

A miniszterelnök szerint a kampány „célegyenesbe fordult”, és nagy győzelemre számít, ha a kormánypárti szavazókat sikerül mozgósítani. A tiszásokat – akiket főként fiataloknak nevezett – arra figyelmeztette, hogy egy esetleges „ukránbarát kormány” súlyos következményekkel járna: Magyarország belesodródhatna a háborúba, és az ország pénzügyi erőforrásait Ukrajnára fordítanák, így az ő jövőjük is veszélybe kerülne.

Hozzátette: az EU hatalmas hiteleket venne fel Ukrajna támogatására, amelyek terheit a magyaroknak is viselniük kellene.

Orbán Viktor ellenfeleiről azt mondta: a digitális térben gyűlöletet keltenek, és általuk a külföldi – különösen ukrán – befolyás is megjelent a magyar politikában.

Úgy fogalmazott, hogy Magyarországot nem lehet megfélemlíteni, és meg fogják védeni az ország szuverenitását.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek válságait (Covid, háború, infláció, uniós szankciók) nem Magyarország okozta, mégis kezelni kellett őket. Példaként említette az energiaárak drasztikus növekedését, ugyanakkor kiemelte az elért eredményeket, például a minimálbér-emelést, a foglalkoztatás bővülését és a családtámogatási intézkedéseket.

Azt ígérte, hogy az ő kormányzásának folytatásával 5 millióra nőhet a foglalkoztatás és 1 millió forintra az átlagjövedelem.

Kiemelt témája volt a biztonság: szerinte a következő időszakban a háborús kockázatok mellett újabb migrációs hullám is fenyegetheti Európát, ezért olyan vezetésre van szükség, amely képes ellenállni a külső nyomásnak. Úgy fogalmazott, hogy „nem az a kérdés, ki mit akar, hanem ki tud nemet mondani”.

A beszéd végén személyesebb hangot ütött meg: hangsúlyozta saját tapasztalatának fontosságát, és azt, hogy most nem a változtatás, hanem a stabilitás ideje van. A választókat arra kérte, hogy a biztonságra szavazzanak, mert szerinte ezt jelenleg csak a kormány tudja garantálni.