Orbán Viktor: bandita magatartás, amit Ukrajna csinál

Szerző: MTI

2026. március 6. 09:06

"Ez egy bandita magatartás: vállalnak egy nemzetközi kötelezettséget egy nemzetközi szerződésben, majd utána azt nem tartják be azért, hogy zsarolják Magyarországot - fogalmazott Orbán Viktor.

Állami banditizmusnak nevezte a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, hogy Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket. Orbán Viktor kijelentette: válaszként az Ukrajnát támogató brüsszeli döntéseket blokkolják, a benzin- és dízelszállításokat leállították Ukrajna felé, és a Magyarországon áthaladó Ukrajna számára fontos dolgokat is meg fogják állítani egész addig, amíg nem kapják meg az ukránok jóváhagyását az olajszállítások.

Orbán Viktor leszögezte: a Barátság kőolajvezetéknek nincs olyan műszaki természetű baja, amely lehetetlenné tenné, hogy megérkezzen Magyarországra a számunkra életfontosságú olajszállítmány Oroszországból. Hozzátette: egy politikai döntés van a háttérben,

úgy döntöttek az ukránok, hogy Magyarországot elzárják a "nekünk járó orosz olajtól".

Jelezte: le vagyunk szerződve az oroszokkal, rendesen fizetünk, Ukrajna pedig nemzetközi szerződésben kötelezettséget vállalt, hogy átengedi az olajszállítmányokat.

"Ez egy bandita magatartás: vállalnak egy nemzetközi kötelezettséget egy nemzetközi szerződésben, majd utána azt nem tartják be

azért, hogy zsarolják Magyarországot. Ez állami banditizmus, ami ma történik, és nekünk erre meg kell találnunk a megfelelő válaszokat" - jelentette ki.

Hangsúlyozta: ha az ukránok "kibabrálnak a magyarokkal", súlyosan megzsarolják Magyarországot, akkor nem várhatják, hogy a magyar kormány Ukrajnát támogató pénzügyi döntéseket hozzon Brüsszelben. "Nem is fogunk.

Amíg nem áll helyre a rend, addig minden lépést, minden eszközt föl fogunk használni."



- közölte.

Emlékeztetett: megállították a benzin- és a dízelszállítást Ukrajnába, bár villamos energiát még szállít Magyarország. Emellett

a Magyarországon áthaladó, Ukrajna számára fontos dolgokat is meg fogják állítani

egész addig, amíg nem kapják meg az ukránok jóváhagyását az olajszállításokhoz.

Hamarabb fognak kifogyni az ukránok a pénzből, mint mi az olajból - jegyezte meg.

Az ukránok el akarják takarítani a magyar kormányt, hogy létrejöjjön Magyarországon egy ukránpárti kormány

Útban van a magyar nemzeti kormány és "el akarják takarítani", hogy az áprilisi választáson Magyarországon egy ukránbarát kormány alakuljon, amely teljesíti Ukrajna követeléseit - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában

Orbán Viktor kérdezték arról, mit gondol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki nyilatkozatáról, amelyben életveszélyesen megfenyegette. A kormányfő azt mondta,

túlzás lenne azt mondani, hogy megijedt, de jól nem esett neki.

Elmondta, Ukrajnának követelései vannak Magyarországgal szemben, ezeket a magyar miniszterelnök nem teljesíti és az általa vezetett kormány sem, sőt a jövőben sem fogja. Útban van a magyar kormány,

útban vagyok én személy szerint is és "el akarnak bennünket takarítani",

ha szép szóval nem megy, akkor fenyegetéssel, zsarolással - fogalmazott.

Hozzátette: az ukránok el akarják a magyar kormányt takarítani az április 12-i választáson is, mert követeléseiket úgy tudják a leginkább elérni Magyarországon, ha eltakarítják a nemzeti kormány és a miniszterelnököt, aki útban van, hogy létrejöjjön Magyarországon egy ukránpárti kormány és legyen egy ukránbarát miniszterelnök.

Orbán Viktor azt mondta, a követelések súlyosan sértik Magyarország érdekeit, ezért kell visszautasítani őket. Közölte, kormánya nem teljesíti azt az ukrán követelést, hogy Magyarország váljon le az orosz energiáról, nem fogja támogatni Ukrajnát a háborúban,

nem fog pénzt adni az ukránoknak és nem fogja támogatni az ukrán uniós csatlakozást sem.

Kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. július 4-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher