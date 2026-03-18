Orbán Viktor: olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, nem zsarolható, nem helyezhető nyomás alá

Szerző: Gondola

2026. március 18. 06:35

Orbán Viktor az egri kampányállomásán tartott beszédében a háborúból való kimaradást, a nemzeti szuverenitás védelmét és a kormány eddigi eredményeinek megőrzését nevezte meg a választás legfőbb tétjének.

A miniszterelnök szerint a 2026-os választás legfőbb tétje az, hogy Magyarország képes marad-e kívül maradni a háborús konfliktuson. Azt hangsúlyozta, hogy ehhez olyan kormányra van szükség, amely ellen tud állni a brüsszeli és kijevi nyomásnak. Ezek a szereplők ugyanis Magyarországot is bele szeretnék vonni a konfliktusba, ezért a választóknak tudatosan kell dönteniük, és nemet kell mondaniuk minden ilyen irányú törekvésre.

Beszédében többször utalt arra, hogy a kormány eddigi gazdasági és társadalmi intézkedései annak köszönhetők, hogy az ország kimaradt a háborúból.

Példaként említette a 13. havi nyugdíj visszaépítését, valamint a családtámogatási rendszer bővítését. Kiemelte, hogy a többgyermekes édesanyák számára bevezetett személyi jövedelemadó-mentesség egyedülálló intézkedés, és hosszabb távon azt szeretnék elérni, hogy a gyermekvállalás ne jelentsen anyagi hátrányt.

A fiatalokhoz külön is szólt: arra biztatta őket, hogy találják meg a saját útjukat, alapítsanak családot, és kötődjenek hazájukhoz. Emellett hangsúlyozta, hogy meg kell újítani azt a „háborúellenes szövetséget”, amelyet a kormány korábban már kialakított a választókkal, és amelynek fenntartásához most is széles társadalmi támogatásra van szükség.

A miniszterelnök arra is figyelmeztetett, hogy Magyarország a múltban – az első és a második világháború idején – akarata ellenére is belesodródott konfliktusokba. Ebből kiindulva azt hangsúlyozta, hogy a háború elutasítása önmagában nem elég, hanem aktívan kell ellenállni minden olyan nyomásnak, amely ebbe az irányba mutat.

Volodimir Zelenszkij kapcsán Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Ukrajna igyekszik minél több országot bevonni a háborúba, ugyanakkor Magyarország nem tartozik nekik kötelezettséggel.

Ezzel összefüggésben felhozta, hogy Magyarország korábban segítséget nyújtott az Ukrajnából érkezőknek, miközben a kárpátaljai magyarok jogait erőteljesen csorbították.

Az energiapolitikai kérdések is hangsúlyosan megjelentek: a miniszterelnök bírálta az Ukrajnával és az Európai Unióval kialakult vitát az olajszállítások ügyében, és jelezte, hogy Magyarország addig nem támogat bizonyos uniós döntéseket, amíg saját érdekei nem érvényesülnek. Ezzel párhuzamosan kijelentette, hogy a kormány megvédi az ország energiaellátását, és csak végső esetben kerülhet sor drasztikus intézkedésekre, mint például az ukrajnai áramexport teljes felfüggesztésére.

A beszédben Orbán Viktor bírálta az ellenzéket, amiért azok külső – brüsszeli és nemzetközi – érdekeket képviselnek. Ezzel szemben a kormányt a nemzeti érdekek védelmezőjének nevezte, külön hangsúlyozva, hogy nem engedik a stratégiai jelentőségű magyar vállalatok külföldi kézbe kerülését.

A béke megőrzése, a nemzeti szuverenitás védelme és a jelenlegi kormány politikájának folytatása kulcsfontosságú Magyarország jövője szempontjából – szögezte le Orbán Viktor.