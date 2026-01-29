Orosz diplomata: a NATO valójában konfliktusra készül Oroszországgal

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. január 29. 21:07

A NATO valójában egy Oroszországgal való konfliktusra készül - jelentette ki Vlagyiszlav Maszlennyikov, az orosz külügyminisztérium európai ügyekért felelős főosztályának vezetője a TASZSZ hírügynökségnek adott interjúban.

Maszlennyikov emlékeztetett arra, hogy a NATO doktrinális dokumentumaiban Oroszországot „a legjelentősebb és legközvetlenebb biztonsági fenyegetésként” határozzák meg, és a szövetség álláspontja szerint ez hosszú távon is így marad, még akkor is, ha az ukrajnai háború lezárul.

A diplomata szerint a szövetség ennek megfelelően növeli katonai kiadásait, megerősíti képességeit Oroszország határainál, valamint további missziókat és műveleteket telepít Kelet-Európában, ami szerinte egy lehetséges fegyveres konfliktus előkészületeire utal.

A TASZSZ felidézi:

Boris Pistorius német védelmi miniszter november 15-én a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjúban azt mondta, hogy egy Oroszország és a NATO közötti háború akár 2029 előtt is kitörhet. Erre reagálva Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő kijelentette, hogy szerinte már nem kérdés, ki tekinthető agresszornak.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pedig úgy fogalmazott: Pistorius kijelentésével együtt kell élnie, miszerint a NATO és Oroszország közötti háború „elkerülhetetlen”.

Főkép: A NATO brüsszeli központja. Fotó: Gerzsenyi Krisztián