Simicskó István: a KDNP továbbra is a magyar emberek érdekeit képviseli

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 5. 13:34

Az elmúlt 16 év kormányzati intézkedéseinek középpontjában mindvégig a magyar emberek érdeke állt - hangsúlyozta közösségi oldalán Simicskó István, a KDNP országgyűlési képviselője.

A politikus bejegyzésében kiemelte: közjogi értelemben is megerősítették a nemzet egységét, hangsúlyozva, hogy határon innen és túl egy nemzetet alkotnak a magyarok.

Mint írta, a gazdaságpolitikai döntések során a pénzügyi függetlenség megteremtésére törekedtek, az IMF-hitellel szemben a nemzeti vagyon növelését helyezve előtérbe.

Hozzátette: a kormányzat a multinacionális cégekkel szemben is a magyar emberek oldalára állt, miközben egy munkaalapú társadalom kiépítésén dolgozott. Ebben kiemelt szerepet kaptak a családtámogatások, beleértve az otthonteremtést, a gyermekvállalás ösztönzését és a rezsivédelem fenntartását.

Simicskó István a biztonság kérdését is hangsúlyozta, rámutatva: megerősítették az ország határait, és felléptek az illegális migrációval szemben.

A képviselő szerint Magyarország eredményei közös sikerek, és a kereszténydemokrata közösség a jövőben is a mindennapok embereinek érdekeit kívánja képviselni az Országgyűlésben és a szakmai egyeztetések során.