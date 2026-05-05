Simicskó István: a KDNP továbbra is a magyar emberek érdekeit képviseli
Az elmúlt 16 év kormányzati intézkedéseinek középpontjában mindvégig a magyar emberek érdeke állt - hangsúlyozta közösségi oldalán Simicskó István, a KDNP országgyűlési képviselője.
A politikus bejegyzésében kiemelte: közjogi értelemben is megerősítették a nemzet egységét, hangsúlyozva, hogy határon innen és túl egy nemzetet alkotnak a magyarok.
Mint írta, a gazdaságpolitikai döntések során a pénzügyi függetlenség megteremtésére törekedtek, az IMF-hitellel szemben a nemzeti vagyon növelését helyezve előtérbe.
Hozzátette: a kormányzat a multinacionális cégekkel szemben is a magyar emberek oldalára állt, miközben egy munkaalapú társadalom kiépítésén dolgozott. Ebben kiemelt szerepet kaptak a családtámogatások, beleértve az otthonteremtést, a gyermekvállalás ösztönzését és a rezsivédelem fenntartását.
Simicskó István a biztonság kérdését is hangsúlyozta, rámutatva: megerősítették az ország határait, és felléptek az illegális migrációval szemben.
A képviselő szerint Magyarország eredményei közös sikerek, és a kereszténydemokrata közösség a jövőben is a mindennapok embereinek érdekeit kívánja képviselni az Országgyűlésben és a szakmai egyeztetések során.