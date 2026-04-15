Sulyok Tamás miniszterelnöknek javasolja Magyar Pétert, aki cserébe lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt

Szerző: Gondola

2026. április 15. 11:21

Sulyok Tamás köztársasági elnök egyeztetett a pártvezetőkkel, és közölte: az alakuló ülésen Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek a Tisza Párt eredménye alapján.

A korábbi alkotmányos hagyományok méltó felelevenítésével, a köztársasági elnök közjogi szerepének megfelelően az országgyűlési képviselők általános választását követően párbeszédet kezdeményeztem a parlamentbe bejutó pártok vezetőivel – közölte Sulyok Tamás köztárasági elnök.

Elsőként Magyar Pétert, a legtöbb országgyűlési képviselői mandátumot szerző Tisztelet és Szabadság Párt elnökét fogadtam a Sándor-palotában.

– tette hozzá.

Az államfő egyik fontos közjogi feladata az új Országgyűlés alakuló ülésének összehívása. Tájékoztattam a TISZA párt elnökét arról, hogy az Országgyűlés alakuló ülését a jogerős eredmény megszületése után a lehetséges legkorábbi dátumra fogom összehívni, az alakuló ülést előkészítő egyeztetések azonban már a napokban megkezdődhetnek, melyeknek hagyományosan az Országház ad otthont – hangsúlyozta.

Az egyértelmű választási eredményre tekintettel Magyar Péter elnök urat előzetesen tájékoztattam arról is, hogy az Alaptörvényben meghatározott feladataimnak megfelelően az Országgyűlés alakuló ülésén hivatalosan is őt fogom javasolni a miniszterelnöki tisztségre.

Meggyőződésem, hogy a közjogi szereplők közötti konstruktív együttműködés az, ami Magyarország és a magyar emberek érdekét szolgálja.

– szögezte le.