Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-ére tűzte ki a 2026-os országgyűlési választást
Szerző: Gerzsenyi Krisztián
2026. január 13. 11:56
Sulyok Tamás köztársasági elnök bejelentette, hogy 2026. április 12-ére tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.
Az államfő a közösségi oldalán közölte: Az alaptörvényben és a választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, az erről szóló határozatommal kitűztem az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását.
A szavazásra 2026. április 12-én, vasárnap kerül sor.
A demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga. Biztatok mindenkit, hogy éljen vele! - hangsúlyozta Sulyok Tamás.
