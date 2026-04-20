16 minisztérium, 7 miniszter - Magyar Péter terítette a lapjait

Szerző: MTI, Gondola

2026. április 20. 15:36

Megnevezte a leendő Tisza-kormány hét miniszterét Magyar Péter pártelnök, leendő miniszterelnök hétfőn, a Tisza Párt parlamenti frakciójának első ülése után tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter bejelentette: a várhatóan 16 minisztériummal felálló Tisza-kormány külügyminisztere Orbán Anita, pénzügyminisztere Kármán András, gazdasági és energetikai minisztere Kapitány István lesz. A leendő kormányfő közölte: az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt, az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László, a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz, az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs lesz.

Magyar Péter bejelentette: kormányában lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó tárca, valamint tudományos ügyekkel, sporttal, civilekkel, egyházakkal és médiaszabályozással foglalkozó művelődési tárca. A minisztériumok pontos elnevezést a jelöltek bemutatásakor ismertetik - közölte.

Hozzátette: várhatóan már a héten jelentenek be új miniszterjelölteket. Magyar Péter azt is mondta: hétfőn küldik el az Országgyűlés főigazgatóságának a szakbizottságokról szóló végleges tervüket, ez leképezi az új kormány struktúráját.