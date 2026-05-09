UFO-fényképfelvételek a Pentagon honlapján

Szerző: Gondola

2026. május 9. 11:07

Miután évtizedekig tagadták az azonosítatlan repülőtárgyak - UFO-k - létezését, most hivatalos információk váltak közkinccsé Donald Trump amerikai elnök döntése nyomán. A különös fényképfelvételek egy részét a Pantagon honlapja közli.

A hatalmas érdeklődésre való tekintettel utasítani fogom a hadügyminisztert, valamint más illetékes minisztériumokat és ügynökségeket, hogy kezdjék meg az idegen és földönkívüli élettel, azonosítatlan légi jelenségekkel (UAP) és azonosítatlan repülő tárgyakkal (UFO-kkal), valamint minden más, ezekhez a rendkívül összetett, de rendkívül érdekes és fontos ügyekhez kapcsolódó információval kapcsolatos kormányzati dokumentumok azonosítását és nyilvánosságra hozatalát. ISTEN ÁLDJA AMERIKÁT! - írta honlapján Donald Trum amerikai elnök.

A Pentagon megkezdte honlapján a fényképfelfételek közlését.

Azonosítatlan tárgy(ak) infravörös állóképe (fekete) az Egyesült Államok nyugati részén 2000 szeptemberében.

Képkocka egy videóból, amelyről egy amerikai katonai operátor beszámolója szerint egy pilóta nélküli légi jármű repül át a területükön.

Címkép: Az Indiai-Csendes-óceáni Parancsnokság egy rögbilabda alakú testre emlékeztető pilóta nélküli légi járműről számolt be, a szerkezet Japán közelében tűnt fel.