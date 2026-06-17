Újra indul az Agit. Prop.

Szerző: Gondola

2026. június 17. 16:39

Politikusi bejelentés szerint egy internetes újságnak az állam fogja meghatározni, hogy milyen tartalmat közöljön. Ez felidézi az egykori kommunista agit. prop. emlékét. Noha ezt a bornírt gyakorlatot a kommunizmusban sem folytatták.

„…a Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a tulajdonosai, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni.”

Az egyértelmű mondat nem Észak-Koreában hangzott el, hanem egy európai uniós tagállam parlamentjében.

Az adott országban évtizedeken át jól ismert volt az agit. prop. gyakorlata. Ezen belül a pártvezetőség „határozta meg azt a tartalmat, amelyet a sajtóban le fognak adni.”

Apó-nak is becézték az Agitációs és Propaganda Osztályt.

Illetve annak vezetőjét, Lakatos Ernőt.

Utóbbi elvtárstól idézgettek egy mondatot, amely szerint az adott ország sajtójában nem jelenhet meg semmi, amit előzőleg a TASZSZ nem közölt. Ez biztos, hogy nem volt igaz, noha lehet, hogy Lakatos Ernő egy vidám hangulatában mondott hasonlót, de ő sem gondolta komolyan, illetve az adott ország sajtójára ez nem volt jellemző, nemcsak azért, mert betartása a napi gyakorlatban lehetetlen lett volna.

A pártállami sajtóban tudniillik nem csak propagandisták dolgoztak.

Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert a cikk elején citált észak-koreai figura minden újságírót, aki nem ajnározza őt, propagandistának minősít.

Ezt még Lakatos Ernő sem tette.

Igen, a kommunizmus évtizedeiben a sajtó jelentős részt a kommunista ideológiát igyekezett rokonszenvessé tenni az emberek előtt. Ám a sajtó korántsem csak ebből állt, kapaszkodjunk meg: még a pártsajtó sem. Sőt horribile dictu: kritika is megjelent – még a pártsajtóban is.

Akkora sületlenséget, hogy az államnak „kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit a sajtóban le fognak adni”, a legbornírtabb kommunista politikus sem mondott.

Előfordult-e, hogy az állam tartalmat sugallt sajtóembereknek? Igen. Maga Lakatos Ernő szervezte meg, hogy egy híres jobboldali író kétrészes cikket alkosson arról: egy szomszédos – kommunista – országban magyarellenes intézkedéseket hoznak. Az írót erre nem kellett kényszeríteni, sőt kiemelt honoráriummal sem jutalmazni. Örömmel vállalta magyarjaink védését, és a tartalmat sem „meghatározták” neki, hanem saját gondolatait írta meg, saját véleményét – propagálta…

Akkor propagandista volt?

Az elöl idézett észak-koreai stílusú bejelentésből az következik: Agit. Prop. Osztályt is indít a kormány. Ennek az apparátusnak „kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit” a sajtótermékben „le fognak adni.”

Mindezt úgy, hogy közben - 16 évi szünet után - „visszaállítják” a sajtószabadságot.

Főkép forrása: openacces.ludovika,hu

