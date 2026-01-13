Fokozódik a váci tiszás botrány: a belügyminiszter-helyettes is megszólalt
Szerző: Gondola
2026. január 13. 15:07
Példátlan botrány rázta meg Vác közéletét: egy nyilvános rendezvényen agresszíven léptek fel egy riporterrel és az operatőrrel szemben a Tisza párt helyi szereplői.
Vácon „emberemlékezet óta nem támadtak újságíróra”–
hangsúlyozta Rétvári Bence, a térség országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára saját közöségi oldalán.
Most azonban ez is megtörtént.
Egy helyi újságíró mindössze annyit szeretett volna megkérdezni a Tisza Párt váci jelöltjétől, hogy „miért javasolta nem is olyan régen az önkormányzati lakások bérleti díjának megemelését”. A kérdés jogos, közérdekű és egy nyilvános rendezvényen hangzott el.
A válasz azonban nem érkezett meg.
Ahogy mi is beszámoltunk róla, a rendelkezésre álló videófelvétel szerint a tiszás jelölt először megpróbált elmenekülni, majd amikor ez nem sikerült, eltakarta a kamera objektívjét, azt megfogva, rángatva. Az eset itt még nem ért véget: a jelen lévő tiszás aktivisták „lökdösni kezdték az operatőrt”, miközben végig „erőszakosan, agresszíven léptek föl a kérdéseket feltevő újságíróval szemben” – mutatja be a helyzet súlyosságát a helyi országgyűlési képviselő.
A történet egyik legmegdöbbentőbb eleme, hogy a Tisza párt saját Facebook-beszámolója szerint rendőrt hívtak, mert – idézzük – „zavarta őket az újságírónő kérdése”.
Ez már önmagában is súlyos állítás.
„Az lesz agresszív, az támad rá a másikra, akinek nincsenek érvei, aki titkol, aki nem tud választ, nem tud magyarázatot adni” – hangsúlyozza a belügyminiszter-helyettes. Valóban: aki biztos az igazában, az válaszol. Aki nem, az menekül – vagy támad.
Rétvári Bence hozzátette: „Nincs is min csodálkozni abban a pártban, ahol Ruszin-Szendi Romulusz és az országos politikusok agresszívak, újságírókat löknek odébb, fegyverrel járnak gyűlésre. Naná, hogy ott helyben is ugyanilyen agresszívek lesznek a helyi tiszás politikusok.”
A botrány azonban itt még nem ért véget.
Megjelent a cikk alatti kommentekben maga a pártelnök, Magyar Péter, és nem elhatárolódott, nem elnézést kért, hanem „bevédte a saját képviselőjét”. Magyar Péter szerint „hazugság volt már maga a kérdés is”.
Csakhogy a szintén rendelkezésre álló jegyzőkönyvek nem ezt támasztják alá, a választ maguk a dokumentumok adják meg.
A baloldali önkormányzat hivatalos jegyzőkönyve egyértelműen cáfolja Magyar Péter állítását.
Szimon Renáta, a Tisza párt váci jelöltje ugyanis ezt mondta, idézzük szó szerint:
„Akár ide tartozik, akár nem, ezeket az árakat igazítsák valódi, mai árakhoz.”
Ez bizony lakbéremelési követelés volt. Feketén-fehéren.
„Megint lebuktak, megint hazudtak, megint letagadták” – foglalja össze a történteket a kereszténydemokrata politikus. És a legsúlyosabb az esetben: „Magyar Péter megint azok mellé állt, akik agresszíven léptek fel egy újságírónővel szemben.”
A térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a Tisza párt Vácon olyat hozott a közéletbe, amire korábban nem volt példa: erőszakot, megfélemlítést és a sajtó elleni fellépést. A végkövetkeztetés egyértelmű: