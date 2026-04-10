Választás 2026 - Orbán Viktor: a Fidesz győzelmére számítok

Szerző: MTI

2026. április 10. 19:11

Az ország legnagyobb értéke a stabilitás, ez egy olyan huzatos helye a világnak, ahol a biztonság a legfontosabb és az, hogy egy hosszú ideje hatalomban lévő, illetve annak környékén maradó szervezet stabil, kiszámítható-e, attól függ, hogy a vezetői milyenek - fogalmazott Orbán Viktor.

A Fidesz győzelmére számítok - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke az országgyűlési választásokkal kapcsolatban az ATV Mérleg című műsorának pénteken délután adott interjúban.

Orbán Viktor az interjúban arról beszélt, hogy

a Fidesz kampánya a valóság köré épült, és a valóság az riasztó.

A józan ész vezette kampányt folytattam az elmúlt hetekben - fogalmazott, hangsúlyozva, távol maradt a személyeskedő vitáktól, azt mondta el, mi vár az országra, melyik politikai erőtől mit várhatnak a választók.

Közölte: a jól végzett munka nyugalmát érzi, mert

mindenhova eljutott, mindenki beszélhetett vele, és sikerült elmondani mindent,

amit a választóknak érdemes mérlegelniük.

Jelezte: a Fidesz győzelmére számít, az egyik amerikai közvélemény-kutató által készített, a nap folyamán nyilvánosságra került, pártja előnyét mutató felmérésről Orbán Viktor úgy nyilatkozott: az "nem tér el nagyon attól, amit mi mértünk magunknak".

Orbán Viktor hangsúlyozta: a polgárok döntik el a választások kimenetelét, majd kijelentette,

"az amerikai alelnök szerint nyerünk; szerintem is".

Arra a kérdésre, mikor megy voksolni, elmondta, "8-ra szeretek túllenni rajta", jelezve, utána részt vesz a mozgósításban.

A közvélemény-kutatásokról úgy nyilatkozott, elvesztette az azokba vetett hitét, mert Amerika után Európában is egyre többször látni, hogy nem tájékoztatni, hanem befolyásolni akarják a választókat. Hogy ez Magyarországon ilyen általánossá lett, nem jó - jelentette ki, majd azt hangsúlyozta, nagyon jelentős az egyes felmérések eredményei közötti a szórás.

Arról, miért vállalt nagyobb szerepet a mostani kampányban, mint a korábbiakban, Orbán Viktor úgy nyilatkozott,

a digitális térnyerés miatt "eltűntek az érvelések", ott hangulatok és álhírek vannak, "nincs stabil adatbiztonság".

Hozzátette, ha az ember nem akar kiszolgáltatottá válni a digitális térnek, akkor "bele kell állni", jelen kell lenni.

A választók biztos tájékozódása megkövetelte, hogy nagyobb számban és gyakrabban találkozzam velük - jelentette ki, érvényesnek nevezve ezt a gyűlésekre és a médiaszereplésekre is.

Orbán Viktor úgy nyilatkozott, a kampányban nem foglalkozott az ellenfél listavezetőjével, de ha azt tette volna, sokkal

durvábbakat mondott volna Magyar Péterről, akit "a feleségén keresztül a kelleténél is jobban" ismer.

Könnyű préda lett volna egyébként - jegyezte meg a miniszterelnök, aki azt hangsúlyozta, "van felelősségünk a magyar közállapotokért", és bizonyos dolgokat nem szabad megengedni egymással szemben, függetlenül attól, hogy azok sikert hoznak vagy sem.

Orbán Viktor propagandának nevezte, hogy nem adná át a hatalmat, ha veszít.

Mindig is tiszteletben tartottuk az alkotmányt, mindig is tiszteletben tartottuk az emberek döntését, és ez így lesz a jövőben is

- fogalmazott.

Az előző választás óta eltelt időszakról szólva hangsúlyozta: válságüzemmódban voltak az elmúlt négy évben, és "ez nem néz ki jól ebben a pillanatban sem", a veszélyek és kihívások száma emelkedik.

A miniszterelnök kifejtette: igaz, hogy blokkolta a háború az európai gazdaságot, és igaz, hogy "a magyar gazdasági növekedés is szerényebb, mint kellene", de nincs még egy olyan európai ország, ahol az elmúlt három évben bevezettek volna a fiatalok számára egy kedvező otthonteremtési rendszert, adócsökkentést hajtottak volna végre a gyermekeket nevelő anyák javára, 1 százalékos növekedés mellett 11 százalékos minimálbéremelés történt volna, vagy bevezették volna a 14. havi nyugdíjat.

Kiemelte:

Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely egyetlen, az embereknek fontos célját sem adta fel

a nehéz körülmények ellenére az elmúlt években.

A kormányfő kifejtette: igazságtalan volt az elmúlt négy év, mégis elértünk célokat.

Közölte: a 2026-os, 2027-es év biztosan, de még a 2028-as is igazságtalan év lesz. De ha az elmúlt években "képesek voltunk ilyen helyzetben mégis nagy dolgokat megvalósítani, nem feladva a céljainkat, akkor erre képesek leszünk" a következő években is - jelentette ki.

Kitért rá:

Ukrajna mindent megtesz azért, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon,

amely beváltja azt az ígéretét, hogy leválik az orosz energiáról.

A Barátság-kőolajvezetékkel kapcsolatban közölte: "oroszok támadták meg, de semmi akadálya, hogy újrainduljon". Azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "azt mondta, hogy ő nem akarja megnyitni, mert nem tartja helyesnek, hogy Magyarország és Szlovákia orosz energiát vásárol" - fogalmazott.

Orbán Viktor kifejtette: de "megvettük az oroszoktól az olajat, az a mienk, engedd át, ha nem, akkor nem támogatok semmilyen neked fontos, sőt életbevágó döntést Brüsszelben". Most az a helyzet, hogy

"áll a 90 milliárd, és ha nem engedik az olajat, nem lesz pénz. És mi tovább bírjuk olajjal, mint ők pénzzel"

- jelentette ki.

Kijelentette: Magyarországnak az az érdeke, hogy lezáruljon a háború, és "térjünk vissza a normális világhoz".

A kormányfő azt mondta: az az érdekünk, hogy "az oroszoktól vásároljunk energiát, hozzunk létre egy európai biztonsági rendszert", amelynek részei az oroszok is.

"Hogy ki győz és ki nem győz, az bennünket, magyarokat hidegen hagy" - fogalmazott.

Kitért rá:

"nemcsak az ukrán-magyar meccsben vagyunk nyerőben, hanem a Brüsszel-Budapest meccsben is",

mert fenntarthatatlan az a brüsszeli politika, hogy nem engedik be az orosz energiát az Európai Unióba.

"Ezt a meccset elvesztették, be kell engedniük, csak az a kérdés, hogy mikor ismerik ezt be" - vélekedett.

A miniszterelnök hangsúlyozta: "az ukránok, akik szerintem már régen elvesztették a háborút, előbb-utóbb beismerik, hogy a háború elveszett", miközben az oroszok Európát leszámítva mindenhol el tudják adni a nyersanyagaikat. Az Európai Uniónak be kell látni, hogy

az a gondolat, hogy "képesek leszünk elszigetelni az oroszokat a piactól, az nem működik"

- közölte.

Kitért rá: Ukrajnának nagyobb problémái vannak, mint az ukrán-magyar viszony, mert "az ukránok föltettek mindent egy stratégiára, ami arról szólt, hogy ők a nyugati világ részévé válnak, és kiderült, hogy ez nem lehetséges". Ők korábban egy ütközőállam voltak, ebből a helyzetből próbáltak bearaszolni a nyugati intézményekbe, de kiderült, hogy ez nem fog menni - magyarázta.

Közölte: az oroszok ezt nem engedik, az oroszok háborút is vállalnak, hogy ez ne következzen be, ezért vissza kell térni az ütközőállam-helyzethez. Magyarországnak mindig az az érdeke, hogy Oroszország és Magyarország között legyen valami,

"Magyarország nagyobb biztonságban érzi magát, ha nem szomszédos közvetlenül Oroszországgal"

- mondta.

Orbán Viktort arról is kérdezte a műsorvezető, hogy az elmúlt hetekben nyilvánosságra került több, a magyar és az orosz külügyminiszter közötti telefonbeszélgetés, illetve az orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetésének leirata is. Dolgoznak "ránk is", meg "dolgozik itt mindenki mindenkire a képességek függvényében" - válaszolta arra a kérdésre, hogy a titkosszolgálatok a magyarokra vagy az oroszokra dolgoznak.

A miniszterelnök kijelentette: "Magyarország azért kerülhetett a titkosszolgálati érdeklődéseknek a homlokterébe, mert

a nyugatiak, akik szerintem a szolgálataikon keresztül lehallgattak bennünket,

azok azt akarják, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon". Hozzátette: a nyugatiak be akarják hozni Ukrajnát az Európai Unióba, azt akarják, hogy Magyarország ne blokkolja az Ukrajnának szánt hitelt, és adjon fegyvereket is.

Ebbe akarnak bennünket beletolni, és nem szégyellnek ennek érdekében felhasználni bármilyen, akár titkosszolgálati eszközöket sem - jegyezte meg.

A beszélgetések nyilvánosságra kerülését a miniszterelnök bűncselekménynek nevezte,

jelezve, hogy az igazságügyi minisztert bízta meg azzal, hogy a helyzetet áttekintse, minden részletre kiterjedően folytasson le vizsgálatot és tegyen javaslatot - értelemszerűen a választás után - arra, hogyan kell "megerősíteni a védelmünket".

Hozzátette: az ügy nem lepi meg nagyon, mert az orosz elnökkel való beszélgetései nyílt vonalakon szoktak történni, az oroszok "sosem kérnek szupertitkos védett vonalat".

Azt is mondta: nincs semmi olyan az orosz elnök és a magyar miniszterelnök megbeszéléseiben, ami ne bírná ki a nyilvánosságot. Ezért - fűzte hozzá - ezt nem rója fel a magyar titkosszolgálatnak. Szijjártó Péter külügyminiszter beszélgetéseinek nyilvánosságra kerülését aggasztóbbnak nevezte, jelezve, jól meg kell majd érteni, hogy "ki milyen vonalon beszélt".

Kérdésre válaszolva tagadta, hogy Magyarország "beszámolókat" szokott adni az oroszoknak. Arra a felvetésre, hogy a nyilvánosságra került beszélgetések szerint Szijjártó Péter beszámolt orosz kollégájának arról, hogy mi történik Brüsszelben, úgy reagált: nem ez történt, arról van szó, hogy hogy "van egy közös ügy", a szankciók ügye Oroszországgal szemben.

Jelezte: ehhez a kérdéshez nemcsak Oroszországnak, hanem más országoknak is kötődnek érdekei, így erről beszélnek az oroszokkal is, Brüsszellel is és időnként az amerikaiakkal is, illetve vannak olyan európai uniós országok, akikkel "kifejezetten egyeztet" erről.

Arra a kérdésre, hogy oroszoktól kapunk-e cserébe valamit azért, hogy eljár a magyar kormány egy orosz oligarcha ügyében, kijelentette: üzletet nem köt ilyen kérdésekben, de szívességet szívesen tesz, olyasmit, amivel maga is egyetért.

Kifejtette: nem köt unión kívüli országokkal olyan üzletet, ami az Európai Unióban mások számára kedvezőtlen. "Olyat nem csinálok, mert az Unióhoz tartozunk. Ezt azért mindig tiszteletben kell tartani. Van egy lojális együttműködés nevű szabálykultúra, elvárás, és azt be kell tartani" - mondta.

A kormányfő arról, hogy Magyar Péter a bicskei ügy összes dokumentumát azonnal nyilvánosságra hozná, kifejtette: ilyen jelentés egy készült, minden részlet ismert. Ő persze könnyű helyzetben van, mert tud beszélni a feleségével, aki igazságügyminiszter volt - jegyezte meg, hozzátéve: világos a helyzet.

A köztársasági elnök azt gondolta, hogy egy pedofil cselekmény elleplezésében felelős ember valójában ártatlan és a bíróság tévesen ítélte el

és kegyelmet adott. Ez egy hiba volt, le is vonta a következtetést, le kellett mondania - közölte.

Arról, hogy nem bánja-e, hogy elengedte Varga Judit kezét, azt mondta, mind a kettőt bánja. Nem a menthetőség az érdekes, hanem volt egy terve,

hogyan kell lépcsőzetesen a rendszerváltó nemzedéket kiengedni a politikából a Fideszben és az új nemzedéket behozni egyre

nagyobb felelőséget jelentő pozíciókba - mondta.

Megjegyezte: a mostani választáson a jelöltek 40 százaléka új az egyéni választókerületekben. Az ország legnagyobb értéke a stabilitás, ez egy olyan huzatos helye a világnak, ahol a biztonság a legfontosabb és az, hogy egy hosszú ideje hatalomban lévő, illetve annak környékén maradó szervezet stabil, kiszámítható-e, attól függ, hogy a vezetői milyenek. Ez egy nagy gépezet, van egy rendje, ki kell tanulni, nem lehet beleugrani. Ha valaki beleugrik, abból nagyon nagy baj lesz, ez nem kóceráj vagy céllövölde a búcsúban - foglalta össze.

Kitért arra is,

Magyarország számára fontos, hogy nemzetközileg elismert vezetői legyenek. A volt köztársasági elnök és az igazságügyi miniszter a generációváltást szimbolizálta,

egy nagy terv megbicsaklása volt az elvesztésük. Mindkettejüket úgy jellemezte, hogy soknyelven beszélő, intelligens, okos rocksztárok voltak a nemzetközi világban.

A péntek esti budapesti rendszerváltó nagy koncerttel összefüggésben azt mondta: ő az ország legjobban látható szabadságharcosa, harcol Magyarország szabadságáért, azért, hogy mi dönthessük el, mi legyen velünk. Ennek nevében védi az országot a külső behatásokkal szemben. A szabadság bástyája vagyunk - fogalmazott, hozzátéve: hallgatja azokat, akik a szabadság igényéről beszélnek, de nem érti. A "mocskos Fidesz, meg a rohadjatok meg" az nem egy szabadságbeszélgetés - értékelt.

Wáberer György, illetve Borókai Gábor kormánykritikus kijelentéseiről a miniszterelnök mondta: utóbbi már régóta vele szemben jön, ez nem új.

Wáberer György esetében úgy fogalmazott: baj van a toronyban.

Azzal volt megbízva, hogy segítse a Tokaj-Hegyalján élő gazdákat a bortermelésben, ehhez képest kitett egy videót, hogy ne igyatok bort, mert nem tesz jót az egészségnek.

Azt is megjegyezte a támogatóikról, hogy sokkal többen jönnek, mint mennek. A jelölteket támogató aláírók közül 20 százalék volt, akik korábban még nem támogatták a Fideszt.

Orbán Viktor a nyilvánosság elé kiálló tisztekről azt mondta, nem szívesen mond véleményt olyanokról, akiket nem ismer. A fegyveres és egyenruhás testület szabályai, viselkedési kódexe világos, megvizsgálják majd a jogszabályokat, hogy ez azon belül van-e. Úgy látta, "ez inkább kívül volt" a jogi lehetőségeken. Ugyanakkor azt tartotta a legfontosabbnak, hogy a feletteseik ezt "bent rendezzék el", mert valójában a feletteseiket vádolják.

Kijelentette: holnapután hárommillió szavazatot szeretne összegyűjteni, és az bőven elég lesz a többséghez.

Szerintem lehet hárommillió olyan magyar, aki megértette, átgondolta és elfogadta - részben vagy egészben - azt, amit tanácsoltunk vagy mondtunk

- tette hozzá, kiemelve, "nekünk nincsen B tervünk", mert az gyengíti az A terv sikerének esélyét.

A kormányzati terveiről szólva jelezte: erről a megnyert választás után lehet beszélni, de a Belügyminisztérium feladatkörét nem szűkítené, inkább bővítené.

A Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszternek szánt szerepről szólva közölte: az ő feladata lenne kitárgyalni az önkormányzati vezetőkkel a terület új feladatleosztási és finanszírozási rendszerét.

Arra a felvetésre, hogy a Fidesz támogatói körében kevesebb a fiatal és a nagyvárosi, Orbán Viktor úgy nyilatkozott, az első állítást mindig is vitatta, majd arról beszélt, könnyen lehet, hogy a nagyvárosiak nem érzik kiszolgálva magukat, de egyelőre nem az ezen csoportokat érdeklő "életmód-kérdésekkel" foglalkozik a kormány, hanem

az államadósságot szorítja vissza, Brüsszellel harcol, és azon dolgozik, hogy ne vigyék a magyarok pénzét Ukrajnába.

Hangsúlyozta: a polgári életmód alapjait akarják mindenki számára elérhetővé tenni, a családtámogatás, a minimálbér emelése, a közmunkarendszer erről szól.

Az ellenzék vagyonosodás-vizsgálati igényeiről szólva kijelentette, "nálunk az a szabály, hogy mindenki álljon helyt szépen saját magáért", majd jelezte, 36 éve az ország nyilvánossága előtt éli életét, és eddig semmilyen őt illető vád nem bizonyult igaznak.

A tervezett csádi katonai misszióról úgy nyilatkozott, az "nem tudott megvalósulni, nincsenek meg a feltételei, ezért ez nem létezik", a róla szóló parlamenti döntés határideje pedig lejárt. Megemlítette, számos uniós tagállam van jelen a térségben, hiszen "a Száhel-övezethez kötődik a migráció", amit ott lehet megállítani. Kisebb gondom is nagyobb ebben a pillanatban, mint a csádi misszió – fogalmazott.

Az utóbbi hetek nyilvánosságra került ügyei kapcsán kiemelve, hogy "balhé, botrány" árt a fegyveres testületeknek. Jelezte: azt várja a minisztertől, hogy a törvények adta lehetőségekkel élve kerülje el az ilyen ügyeket.

Azt is mondta: a Honvédelmi Minisztériumtól még sokkal többet vár, de időarányosan jól állnak. Nagyon nehéz feladatokat adott nekik, olyan munkát is adott, "amely megbontotta a belső egységet, mert fiatalítani kellett", továbbá szervezeti átalakításokat is kért tőlük. De maradt munka bőven – tette hozzá.

A költségvetési hiánnyal kapcsolatban közölte: "a magyar költségvetés fejnehéz". Az év első felében nagyobb a hiány, de van egy 5 százalékos költségvetési hiányt tartalmazó törvény, és ezt a célt tartani fogják – mondta.

Egy lehetséges túlzottdeficit-eljárást illetően kifejtette:

"nagyon nagy szamárnak kellene lennie a brüsszeli vezetésnek", hogy egy ilyen gazdasági helyzetben, amikor egyszerre jön egy energiaválság és egy pénzügyi válság, költségvetési szigorítást kérjen a tagállamoktól.

A választás utáni lehetséges kormányalakításról azt mondta: kormányt alakítani "az előttünk álló kihívások logikája szerint kell, és az egészen másfajta kormányzati szerkezetet követel".

Kijelentette: mindenképpen növelni kell az energiafüggetlenséget, ha nem akarjuk, hogy Magyarország folyamatosan kiszolgáltatott legyen, akkor kell saját energia is.

A kormányfő a következő évekre azt ígérte:

semmiképpen nem enged magyar katonát Ukrajnába és nem fogja megengedni, hogy elvigyék a magyarok pénzét Ukrajnába.

Meg fogja védeni a rezsicsökkentést és a családok egzisztenciális biztonságát, végig fogják vinni és felépítik a 14. havi nyugdíjat, a fiataloknak megindított 3 százalékos fix otthonteremtési hitelt pedig végigviszik, amíg minden fiatalnak nem lesz Magyarországon saját lakása - sorolta.

Közölte: a teljes foglalkoztatást fenn fogják tartani, és a roma közösséggel kötött megállapodást - "gyerekeknek tanulás, szüleiknek munkalehetőség, tisztességes munka tisztességes bérért" - betartják. A legfontosabb, hogy az energiafüggetlenségünket mindenképp növelni kell,

Paks II-t be kell fejezni és Paks III-at is el kell indítani

- magyarázta.