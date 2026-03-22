Választás 2026 - Orbán Viktor: többen vagyunk, és nekünk áll a zászló
Szerző: MTI
2026. március 22. 18:05
Az ellenfél is járja az országot, de más a céljuk: ócsárolnak, mindenkit és mindent lenéznek, az élő fába is belekötnek, csak rólunk beszélnek. "Mi közben csak az országról, a magyar emberekről beszélünk" - fogalmazott országjárásán, ma Hódmezővásárhelyen a kormányfő.
Szeretnénk mindenkihez eljutni és mindenkivel újrakötni a 2022-es választáson megkötött háborúellenes szövetségünket - jelentette ki a miniszterelnök, a Fidesz elnöke vasárnap Hódmezővásárhelyen, a kormánypártok választási nagygyűlésén.
Orbán Viktor úgy fogalmazott:
a Békemenet mindent megváltoztatott, kiderült, "többen vagyunk, és nekünk áll a zászló".
A kormányfő országjárása tapasztalatairól azt mondta, mindenhol a Fidesz-KDNP támogatói vannak többen.
Közölte:
az ellenfél is járja az országot, de más a céljuk: ócsárolnak, mindenkit és mindent lenéznek,
az élő fába is belekötnek, csak rólunk beszélnek. "Mi közben csak az országról, a magyar emberekről beszélünk" - tette hozzá.
