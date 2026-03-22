Választás 2026 - Orbán Viktor: többen vagyunk, és nekünk áll a zászló

Szerző: MTI

2026. március 22. 18:05

Szeretnénk mindenkihez eljutni és mindenkivel újrakötni a 2022-es választáson megkötött háborúellenes szövetségünket - jelentette ki a miniszterelnök, a Fidesz elnöke vasárnap Hódmezővásárhelyen, a kormánypártok választási nagygyűlésén.

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

a Békemenet mindent megváltoztatott, kiderült, "többen vagyunk, és nekünk áll a zászló".

A kormányfő országjárása tapasztalatairól azt mondta, mindenhol a Fidesz-KDNP támogatói vannak többen.

Közölte:

az ellenfél is járja az országot, de más a céljuk: ócsárolnak, mindenkit és mindent lenéznek,

az élő fába is belekötnek, csak rólunk beszélnek. "Mi közben csak az országról, a magyar emberekről beszélünk" - tette hozzá.