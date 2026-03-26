Földi László: az európai elit el akarja pusztítani Orbán Viktort, és megbüntetni a magyarokat

A 34. Kereszténydemokrata Esten a biztonság kérdése került a középpontba, amelynek vendége Földi László biztonságpolitikai szakértő, a Védett Társadalom Alapítvány elnöke volt, beszélgetőtársa pedig Dr. Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója. Az est házigazdájaként Harrach Péter köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva, hogy bár a kampányidőszak feszültségei érezhetők, a rendezvény célja továbbra is egy értékalapú párbeszéd fenntartása. A program kulturális részében Soós Réka lépett fel.

A beszélgetés elején a közelmúlt politikai és titkosszolgálati jellegű eseményei kerültek szóba. Földi László úgy fogalmazott, hogy az ilyen ügyek – például kémtevékenységek vagy titkosszolgálati beszivárgások – normál körülmények között nem kerülhetnének nyilvánosságra. Szerinte a titkosszolgálatok működésének lényege éppen a láthatatlanság, és ha mégis információk szivárognak ki, az minden esetben politikai érdekeket szolgál. Úgy látja, hogy a világ működése alapjaiban változott meg: míg korábban a politika használta az információt döntéseihez, ma már maga a politika is külső érdekcsoportok befolyása alá került.

A szakértő szerint a globális rend átalakulóban van, és az egykori egypólusú világ helyett több hatalmi központ alakult ki. Ebben a rendszerben Magyarországot olyan szereplőként írta le, amely igyekszik megőrizni szuverenitását, és nem kíván teljesen beolvadni nemzetek feletti struktúrákba. Úgy véli, a magyar külpolitika tudatos egyensúlyozásra törekszik a nagyhatalmak között.

A migráció kérdését Földi nem pusztán társadalmi jelenségként, hanem szervezett folyamatként értelmezte, amely mögött akár nem állami, ellenőrizetlen erők is állhatnak. Kiemelte, hogy az elmúlt évtizedekben megjelentek olyan, szerinte szabályozatlan „magántitkosszolgálatok”, amelyek képesek országok destabilizálására is.

A beszélgetés során hangsúlyos téma volt a nemzetállam szerepe is. Földi László úgy véli, hogy ez az a keret, amely még képes megvédeni a társadalmi rendet és a kulturális identitást. A legnagyobb veszélynek ugyanakkor nem külső támadásokat, hanem a belső megosztottság erősödését tartja. Szerinte a politikai ellentétek egyre inkább érzelmi alapon szerveződnek, és ez családokat, közösségeket is szétfeszít.

A magyar belpolitikai jövő kapcsán a szakértő borúlátó forgatókönyvet vázolt fel egy esetleges kormányváltás esetére. Úgy véli, hogy jelentős külső eladósodás, gazdasági kiszolgáltatottság és kulturális változások következhetnének be, miközben nemzetközi szinten is erős nyomás nehezedne az országra.

Európa helyzetét elemezve Földi László azt hangsúlyozta, hogy a kontinens korábbi ereje a közös keresztény kultúrából, a fejlett technológiából és az Oroszoroszággal való energetikai együttműködésekből fakadt. Ezek megbomlása szerinte Európa globális súlyának csökkenéséhez vezetett. Úgy látja, hogy a jelenlegi geopolitikai folyamatok Európát egyre inkább háttérbe szorítják.

A modern háborúk kapcsán kitért arra is, hogy a konfliktusok jellege megváltozott: nemcsak katonai, hanem gazdasági és információs dimenziókban is zajlanak. Külön kiemelte a mesterséges intelligencia és az autonóm fegyverrendszerek megjelenését, amelyek új korszakot nyitnak a hadviselésben.

A beszélgetés végén szóba került a közelgő választások lehetséges nemzetközi visszhangja is. Földi szerint nagyon valószínű, hogy Magyar Péterék külső beavatkozásként kommunikálnák az eredményeket, ugyanakkor úgy véli, hogy a magyar társadalom alapvetően stabil, és nem hajlik szélsőséges konfliktusokra.

Zárásként – egy pozitívabb hangvételű megjegyzésben – Földi László a magyar társadalom alkalmazkodóképességét emelte ki. Úgy fogalmazott, hogy a történelem során a magyarok többször bizonyították, hogy képesek nehéz helyzetekből is talpra állni, és a jövő kulcsát abban látja, hogy az emberek visszataláljanak az egyszerűbb, rendezettebb élethez, mind egyéni, mind közösségi szinten.