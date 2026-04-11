Varga Judit világossá tette, kikre fog szavazni - és kikre nem

Szerző: Gondola

2026. április 11. 17:04

Varga Judit hosszú éveken át viselte el a nárcisztisztikussal való együttélés gyötrelmeit. Hazáját szeretné megkímélni egy önimádó miniszterelnök dühkitöréseitől és eszelős rombolásától.

Én a békére szavazok, nem a háborúra - írja közösségi oldalán Varga Judit volt igazságügyi miniszter. A családon belüli háborúságot testközelből ismeri, s ez elegendő élmény, akkor is, ha soha nem kellett fagyos, esős lövészárokban időznie.

A nyugalomra, nem a zűrzavarra - írja a családanya. Ismeri a körülményt, amikor a külvilágnak békét kell mutatnia és nehéz feladatokat teljesítenie, miközben otthon a zűrzavar veszi ki belőle az energia utolsó tartalékait is.

A valódi szeretetre, nem a manipulációra - rögzíti Varga Judit. Emlékezve arra, amikor férje titokban bekapcsolt mikrofon közelében faggatta, és próbált belőle olyan szavakat kihúzni, amelyek alapján följelentheti.

Följelentheti - a feleségét... Gyermekei anyját...

A bírósági tárgyalásokon a családtagoknak nem kell egymásról vallaniuk - az állam elismeri, hogy a családtagoknak egymást szeretniük kell, még akkor is, ha egyikük bűnt követett el. Varga Judit volt férje épp az ellenkezőjét cselekedte: azon mesterkedet, hogy a feleségéről vallhasson, a feleségét - gyemekei anyját - a hatóság előtt ellehetetlenítse. Miközben rengeteget köszönhetett neki.

Az országépítőkre, nem a rombolókra és magyart magyar ellen uszítókra - fogalmaz Varga Judit.

A hazánk ellen beindítandó pénzszivattyú, amelyet a volt miniszter férje tervez, rombolná az országot. Az idegen hatalom védelmében kirendelt magyar katonák egyértelműen tragédiákat vetítenek előre: e magyar fiatalemberek özvegyeket, árvákat hagynának maguk után, szüleiket döntenék mérhetetlen szomorúságba.

A csendes helytállásra, nem a kérkedő árulásra - jelentette ki Varga Judit. Világosság téve, hogy az önimádó hencegés rombolná az ország szellemi állapotát is, katasztrófa lenne fiataljaink számára, ha egy nárcisztikus dühöngőt látnának magas poszton.

Hajrá, Magyarország! - fejezi be nyílt levelét Varga Judit, fénybe állítva hazaszeretetét.

