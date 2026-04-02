Szerző: Gondola

2026. április 2. 14:04

Varga Zoltán (Vé/Zé) és Susan Lewis tavaszi hangulatú dala garantáltan mosolyt csal az arcokra Új dallal jelentkezik Vé/Zé (Varga Zoltán) magyar indie pop-rock zeneszerző, szövegíró és producer. Az „Utazó" című dal egy melankolikus, mégis könnyed hangulatú szerzemény, amely az érzelmi kötődések és a kapcsolatok felületességének témáját járja körül.

Vé/Zé művészetében a személyes történetmesélés, a zenei kísérletezés és a karakteres hangzásvilág találkozik. Zenéjére nagy hatással vannak olyan meghatározó előadók, mint Peter Gabriel, Sting és a Tears for Fears, ezek az inspirációk pedig finoman, mégis felismerhetően jelennek meg a hangszerelésben, a dallam vezetésben és a dalok atmoszférájában.

Az alkotó stílusát a smooth jazz lágysága, a rock energikussága és a '90-es évek alternatív popjának nosztalgikus hangulata formálja, amelyet modern indie megközelítéssel ötvöz. Így jön létre az a sajátos hangzás, amely egyszerre idézi meg a a 80-as, 90-es évek zenei világát és szól a jelenkor, minőségi zenét fogyasztó generációihoz.

Az „Utazó" című dal hangulata egyszerre melankolikus és reményteli, amely tökéletesen illeszkedik a tavaszi időszak érzelmes, mégis könnyed zenei világához. A dal szövegében megjelenő sorok – „Repülök hozzád, benned élek, elhagylak végleg" – sokak számára ismerős érzéseket idézhetnek fel. A dal egyszerre szól a nyughatatlanságról és a kapcsolatok, érzelmi kötődések felületességéről, így a hallgató könnyen azonosulhat a benne megfogalmazott gondolatokkal.

Vé/Zé dalainak egyik legfontosabb alkotói eleme az együttműködés. Rendszeresen dolgozik vendég énekesekkel, akik új színeket - és érzelmi rétegeket adnak a dalokhoz. Visszatérő alkotótársai között találjuk Rádi Nórát, Hello Annie-t (Burai Anna) és Susan Lewis-t (Sulya Zsuzsa), akik saját énekvilágukkal járulnak hozzá a rádióbarát szerezményekhez. Ezek a kollaborációk nem csupán vokális fűszerek, hanem a dalok koncepciójának szerves részét képezik.

Vé/Zé első dala 2025 áprilisában jelent meg, azóta pedig negyedéves rendszerességgel publikál új szerzeményeket, amelyek folyamatosan új hallgatókat vonzanak a streaming platformokon. Zoltán célja, hogy a hazai és nemzetközi indie zenei színtéren is markáns, saját hanggal rendelkező alkotóként legyen jelen – olyan zenével, amely személyes, mégis sokak számára átélhető történeteket mesél el.